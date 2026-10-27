Госдума катается на каруселях
Принят три года обсуждавшийся закон об обустройстве аттракционов в РФ
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «Об аттракционах». Это первый нормативный акт такого уровня, который обязывает владельцев аттракционов регистрировать их до начала эксплуатации и проводить технический осмотр не реже раза в год, а также запрещает эксплуатировать устройства с истекшим сроком годности. Правила регистрации и проверок парков аттракционов, чей рынок в 2025 году оценивался в 46 млрд руб., предстоит определить правительству РФ. Новый закон противоречит системе технического регулирования и регламентам ЕЭАС, считают в Российской ассоциации парков и производителей аттракционов.
Проект закона «Об аттракционах» был внесен в Госдуму Заксобранием Санкт-Петербурга еще в сентябре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года, после чего подвис в парламенте. Впоследствии документ был обновлен и расширен — до 31 страницы и 20 статей.
В его тексте определены основные понятия (например, «человек, перемещаемый аттракционом» назван его пассажиром), а также содержатся обязательства владельцев парков развлечений. Так, аттракционы должны регистрироваться региональными уполномоченными организациями (например, инспекциями Гостехнадзора) до ввода в эксплуатацию и получать регистрационный знак (с данными об изготовителе устройства, его владельце, годе выпуска и «степени биомеханического риска»). Эти данные должны вноситься в региональные информационные системы. Техосмотр аттракционов должен проводиться не реже раза в год, а также при переезде парка развлечений и модификации устройств в нем. Эти проверки должны проводить аккредитованные правительством организации в срок не более 21 дня.
Эксплуатация аттракционов без регистрации, техосмотра и с истекшим сроком службы запрещается. К тому же оговаривается, что у каждого устройства должен быть назначенный срок службы и ресурс: по истечении любого из этих показателей работа аттракциона должна быть прекращена независимо от технического состояния. Правила регистрации устройств и перечень отказов в этой процедуре, правила техосмотра и надзора должно определить правительство РФ. Контроль правил, в том числе непосредственно регистрация и приостановка деятельности аттракционов, делегирован главам регионов.
По данным Российской ассоциации парков и производителей аттракционов, в РФ насчитывается около 800 парков и зон отдыха с аттракционами. По подсчетам Strategy Partners, в 2025 году объем рынка парков развлечений в РФ вырос на 21% и составил 46 млрд руб. К 2030 году в Strategy Partners ждут роста оборотов индустрии до 73 млрд руб.
В пояснительной записке к документу говорится об отсутствии на федеральном уровне закона об эксплуатации и оценке технического состояния аттракционов. На практике это приводит к «разным подходам» в регионах к регулированию этой деятельности, заявлял на слушаниях в Госдуме в 2023 году представитель Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. Закон устанавливает одинаковые требования для всех и позволит «минимизировать число несчастных случаев», пояснял он. «Когда родители с детьми приходят в парк, они не должны думать о том, насколько безопасен аттракцион»,— пояснял тогда же смысл документа депутат Госдумы Игорь Антропенко (ЕР).
В Минпромторге в октябре 2026 года также отмечали «высокую социальную значимость» поправок. Госдума приняла 27 октября закон во втором и третьем чтениях. В силу документ должен вступить 1 марта 2027 года.
Президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Владимир Гнездилов в разговоре с “Ъ” напомнил, что сейчас требования безопасности к аттракционам устанавливаются на территории страны согласно техническому регламенту ЕАЭС №38, утвержденному в октябре 2016 года. В связи с этим эксперт не понимает, как будет исполняться принятый Госдумой закон, так как он, по его словам, полностью противоречит как этому техническому регламенту, так и федеральному закону «О техническом регулировании». По причине противоречий системе технического регулирования в РФ закон будет «бездействовать», полагает господин Гнездилов. В связи с этим эксперт высоко оценивает шансы на опротестование закона в Конституционном суде РФ.