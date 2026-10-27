Госдума катается на каруселях

Президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Владимир Гнездилов в разговоре с “Ъ” напомнил, что сейчас требования безопасности к аттракционам устанавливаются на территории страны согласно техническому регламенту ЕАЭС №38, утвержденному в октябре 2016 года. В связи с этим эксперт не понимает, как будет исполняться принятый Госдумой закон, так как он, по его словам, полностью противоречит как этому техническому регламенту, так и федеральному закону «О техническом регулировании». По причине противоречий системе технического регулирования в РФ закон будет «бездействовать», полагает господин Гнездилов. В связи с этим эксперт высоко оценивает шансы на опротестование закона в Конституционном суде РФ.