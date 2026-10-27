Убийства разделили на преступное сообщество

По данным “Ъ”, сотрудники Следственного комитета России (СКР) на днях уведомили семерых фигурантов, находящихся в разных СИЗО Москвы, об окончании следственных действий по уголовному делу. Перед этим им, как и Ибрагиму Сулейманову, предъявили обвинение в окончательной редакции. При этом, сообщили источники “Ъ”, лишь в середине октября 2026 года миллиардеру инкриминировали создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а 23 октября в окончательном варианте обвинили, кроме того, в организации двух заказных убийств и одного покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину он ни по одному пункту не признал. От дачи показаний фигурант с начала следствия воздерживается, ссылаясь на ст. 51 Конституции, которая дает ему право не свидетельствовать против себя.