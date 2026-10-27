Убийства разделили на преступное сообщество
Завершено расследование дела Ибрагима Сулейманова и семи его сообщников
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух заказных убийств 20-летней давности, а также покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова, совершенных в составе преступного сообщества. Под занавес следствия миллиардеру вменили создание ОПС. При этом с одного из восьми фигурантов дела было снято обвинение в покушении на адвоката с правом на реабилитацию.
По данным “Ъ”, сотрудники Следственного комитета России (СКР) на днях уведомили семерых фигурантов, находящихся в разных СИЗО Москвы, об окончании следственных действий по уголовному делу. Перед этим им, как и Ибрагиму Сулейманову, предъявили обвинение в окончательной редакции. При этом, сообщили источники “Ъ”, лишь в середине октября 2026 года миллиардеру инкриминировали создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а 23 октября в окончательном варианте обвинили, кроме того, в организации двух заказных убийств и одного покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину он ни по одному пункту не признал. От дачи показаний фигурант с начала следствия воздерживается, ссылаясь на ст. 51 Конституции, которая дает ему право не свидетельствовать против себя.
Господин Сулейманов был арестован 3 октября 2025 года и с тех пор содержится в специзоляторе №99/1, расположенном на территории «Матросской Тишины» и более известном как «Кремлевский централ».
Ожидается, что 28 октября он подпишет протокол об окончании следственных действий, после чего представители потерпевших, а потом обвиняемые и их адвокаты начнут знакомиться с материалами дела.
Как ранее писал “Ъ”, следствие считает, что господин Сулейманов причастен к совершенному в январе 1999 года убийству профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, которому в Москве в подъезде дома на улице Гарибальди нанесли 12 ножевых ранений, а также к устранению бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля, возглавлявшего затем организацию арбитражных управляющих, который был застрелен из пистолета ТТ у офиса на Старой Басманной улице столицы в апреле 2004 года.
Помимо этого, миллиардера считают организатором покушения на столичного адвоката Илью Перегудова 3 марта 2021 года на Старой Басманной улице в Москве. Когда юрист вышел из автомобиля, нападавшие нанесли ему множественные удары руками и металлической трубой по голове, однако адвокат выжил.
Одним из соучастников последнего нападения СКР считал военнослужащего-артиллериста Шамиля Умарова, который был задержан на СВО, где был командиром орудия, и доставлен в столицу. Изначально он оформил явку с повинной, однако позже сержант отказался от своего признания, сказав, что сделал его в обмен на обещание следователей оставить его в деле свидетелем.
При этом, как стало известно “Ъ”, на днях СКР частично прекратил дело отношении господина Умарова как раз по обвинению в покушении на убийство адвоката Перегудова, сообщив ему о праве на реабилитацию.
Выяснилось, что в момент нападения на юриста фигурант не мог находиться в Москве, так как служил в Тюменской области: из части пришли подтверждающие этот факт документы, а тогдашний командир Умарова опроверг показания свидетелей, один из которых утверждал, что бойца якобы отпускали по договоренности в Москву. Кроме того, по данным “Ъ”, на снятие обвинения с Умарова повлияли также показания задержанных в августе 2026 года двух непосредственных участников нападения.
Однако господина Умарова не освободили из-под стражи, а предъявили новое обвинение — в незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 222.2 и ч. 1 ст. 222 УК). Речь идет о подствольном гранатомете и охотничьем ружье, которые следователи обнаружили в числе прочего оружия в массивном схроне, которого хватило бы на целый взвод, устроенном в лесу в Одинцовском районе Подмосковья. Оказалось, что ружье когда-то было оформлено на Шамиля Умарова, но он ранее подавал заявление об утере этого оружия и поэтому свою вину в этой части отрицает, как и принадлежность ему гранатомета. А сам тайник, как следует из материалов дела, организовал проживавший неподалеку дядя односельчанина Шамиля Умарова, скончавшийся вскоре после задержания. Его следствие считает руководителем «боевого крыла» ОПС Ибрагима Сулейманова.
Также фигурантами уголовного дела являются сам односельчанин Шамиля Умарова Муххамед Дарбишев, ранее неоднократно судимый гражданин Украины, ныне имеющий вид на жительство в России Денис Зейкан и ранее судимый россиянин Ахмед Батырасханов. Также по делу арестованы уроженцы Дагестана некие Сулейманов (однофамилец миллиардера) и Магомедов, а также оказавшийся ранее под стражей за другие преступления Заур Исаев. Всем вменяют участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и покушение или участие в убийстве. В общей сложности под суд пойдут восемь человек.
Что касается самого Ибрагима Сулейманова, то, по словам его адвоката Артура Большакова, много лет назад следствие подозревало в причастности к убийствам Геннадия Борисова и Георгия Таля знакомого его подзащитного, но не нашло этому доказательств.
В итоге тот человек был осужден за другие преступления. От других комментариев адвокат отказался, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия. В свою очередь, другой адвокат господина Сулейманова, Денис Кобелев, заявил о «надуманности» предъявленных подзащитному обвинений. Он утверждает, что Ибрагим Сулейманов не знал ни Борисова, ни Таля и, «учитывая это, у него не было мотива организовывать их убийства». Что касается адвоката Перегудова, то к нему, по словам адвоката, господин Сулейманов «периодически обращался за юридической помощью и конфликтов у них не было». Поэтому и в этом случае не имелось мотива для нападения, резюмировал защитник.