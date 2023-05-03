Bloomberg: ЕС рассматривает ограничение транзита товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций

США и страны Евросоюза (ЕС) готовят отдельные пакеты новых санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, ключевая цель новых мер — закрыть лазейки в ранее введенных санкциях и решить проблему их обхода в целом. Среди обсуждаемых ЕС предложений — запрет на транзит «многих товаров» через территорию России, а также санкции против судов, отключающих навигационные системы.

ЕС в рамках 11-го пакета санкций также внесет в черный список еще примерно 30 человек. О ком идет речь, не уточняется. По данным Bloomberg, США и Япония готовят свои собственные пакеты санкций, а Канада разрабатывает меры в ответ на «предполагаемое похищение украинских детей», а также санкции в отношении российской оборонной промышленности.

Ожидается, что новые ограничения будут обнародованы во время встречи лидеров стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) в конце мая. Ожидается, что лидеры G7 расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Также рассматриваются запрет на любой экспорт, за исключением товаров, на которые ранее ввели исключения (сельскохозяйственные товары, продукты питания и лекарства), и ограничение торговли алмазами.

EuObserver сообщало, что Польша и страны Балтии в рамках 11-го пакета санкций призвали отключить Газпромбанк от SWIFT, запретить импорт газа и алюминия из РФ. По данным Bloomberg, новый пакет санкций ЕС может включать запрет на транзит ряда товаров через Россию. В польском МИДе говорили, что новые ограничения против РФ введут не раньше второй половины мая.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Транзит закладывают в 11-й пакет».

Лаура Кеффер