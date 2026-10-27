Верховный суд разъяснил, как считать срок при компенсации за волокиту

Согласно разъяснениям ВС, акты вышестоящих судов, кроме апелляции, учитываются, если они разрешают дело по существу, то есть изменяют или отменяют вступившее в силу решение. Если же кассация оставила вердикт без изменений, то ее акт не становится последним для обращения за компенсацией.