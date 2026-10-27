Верховный суд разъяснил, как считать срок при компенсации за волокиту
Пленум Верховного суда (ВС) своим постановлением разъяснил, что следует считать последним судебным актом по делу, от которого отсчитывается шестимесячный срок для подачи заявления о компенсации за волокиту или длительное неисполнение судебного решения. Новации устраняют случавшееся в практике неоднозначное толкование, из-за которого заявления о компенсации отклоняли в связи с пропуском срока.
Согласно разъяснениям ВС, акты вышестоящих судов, кроме апелляции, учитываются, если они разрешают дело по существу, то есть изменяют или отменяют вступившее в силу решение. Если же кассация оставила вердикт без изменений, то ее акт не становится последним для обращения за компенсацией.
Это относится и к рассмотрению жалобы в порядке сплошной кассации. По делам об административных правонарушениях последним судебным актом следует считать постановление о назначении наказания или прекращении производства, решение по жалобе на постановление, а также акт кассации, которым решение изменено или отменено.