Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом

До начала официальной встречи лидеры стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «с глазу на глаз». «Мы соседи, у нас много общих интересов, мы стараемся их все реализовать. Надеемся, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе»,— сказал Владимир Путин.