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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле. Иранский президент прилетел в Москву на саммит Форума стран — экспортеров газа.
Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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До начала официальной встречи лидеры стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «с глазу на глаз». «Мы соседи, у нас много общих интересов, мы стараемся их все реализовать. Надеемся, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе»,— сказал Владимир Путин.
Российский президент напомнил, что Москва выполняет все обязательства перед Тегераном по совместным проектам. «Хочу отметить, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4 процента. Продолжается строительство атомной электростанции “Бушер”»,— добавил господин Путин.
В январе 2025 года Москва и Тегеран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает сотрудничество в сферах обороны, экономики, энергетики, культуры и экологии.
Иран
Владимир Путин
Ближний Восток