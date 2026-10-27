Путин провел встречу с президентом Ирана Пезешкианом
Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле. Иранский президент прилетел в Москву на саммит Форума стран — экспортеров газа.
До начала официальной встречи лидеры стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «с глазу на глаз». «Мы соседи, у нас много общих интересов, мы стараемся их все реализовать. Надеемся, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе»,— сказал Владимир Путин.
Российский президент напомнил, что Москва выполняет все обязательства перед Тегераном по совместным проектам. «Хочу отметить, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4 процента. Продолжается строительство атомной электростанции “Бушер”»,— добавил господин Путин.
В январе 2025 года Москва и Тегеран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает сотрудничество в сферах обороны, экономики, энергетики, культуры и экологии.