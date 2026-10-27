МИД России запретил въезд семи руководителям британских военных компаний

Кроме того, въезд в Россию закрыли директору и одному из основателей компании Tekever UK, специализирующейся на производстве разведывательных беспилотников, Полу Уэббу, а также руководителю технологического и информационного направления BAE Systems Джулиану Фредерику Чарльзу Крэкнеллу.