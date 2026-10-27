МИД России запретил въезд семи руководителям британских военных компаний
Россия ввела запрет на въезд в страну для семи представителей руководства британских предприятий, участвующих в обеспечении Украины вооружениями и технологиями для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
В перечень вошли три представителя компании Rotron Aerospace: генеральный директор Алекс Эдвард Хэд, главный военный советник Оливер Кев и председатель совета директоров Джордж Замбеллас. Ограничения также коснулись главы MGI Engineering Роберта Майкла Гаскойна и исполнительного директора производителя беспилотников Malloy Aeronautics Нила Эплтона.
Кроме того, въезд в Россию закрыли директору и одному из основателей компании Tekever UK, специализирующейся на производстве разведывательных беспилотников, Полу Уэббу, а также руководителю технологического и информационного направления BAE Systems Джулиану Фредерику Чарльзу Крэкнеллу.
В МИДе объяснили решение участием этих предприятий в поддержке украинских ударов вглубь российской территории.