Песков: реакции Европы на слова Буданова об убийстве россиян не последовало

От стран Запада не последовало реакции на слова главы разведки Украины Кирилла Буданова, пообещавшего «убивать россиян в любой точке мира», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что в Европе вообще никак не отреагировали на это высказывание, а комментарий США содержал «не ту формулировку».

«Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц, если я не ошибаюсь. Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово "осуждение" не прозвучало, но по крайней мере было сказано, что не одобряют»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

По мнению представителя Кремля, озвученная Госдепом формулировка не соответствует чудовищности заявления господина Буданова. «Конечно, это не та формулировка, которая, с нашей точки зрения, соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем. Но мы отфиксировали это»,— отметил Дмитрий Песков.

Глава разведки Украины своей фразой ответил на вопрос о причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье. Господин Песков счел его слова подтверждением того, что Украина «является непосредственным организатором» террористической активности. Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател сказал, что США не одобряют убийства мирных жителей в России, на Украине и в любой другой стране.

Лефортовский районный суд Москвы в апреле заочно арестовал Кирилла Буданова. Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами). ФСБ и СКР считают господина Буданова организатором взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер