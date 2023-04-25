Розыск объявлен, а поиска все нет

В Москве заочно арестовали гражданина Украины Богдана Цыганенко, заочно обвиняемого в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Сделано это было для объявления фигуранта в международный розыск по линии Интерпола. Однако, несмотря на то что аналогичные меры еще в сентябре прошлого года были приняты в отношении главной обвиняемой по этому же делу, украинки Натальи Вовк, международная полиция до сих пор не организовала полноценные мероприятия по поиску, задержанию и экстрадиции фигурантки, что предусмотрено ее уставом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Богдан Цыганенко

Фото: РИА Новости Богдан Цыганенко

Фото: РИА Новости

Меру пресечения в виде двухмесячного ареста со дня задержания в России или экстрадиции из-за границы в отношении Богдана Цыганенко избрал Басманный райсуд, удовлетворив соответствующее ходатайство следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР).

В августе прошлого года, когда дочь известного политолога и философа Александра Дугина погибла в результате взрыва в его машине в Подмосковье, следствие квалифицировало происшествие как убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). После того как дело забрали в центральный аппарат СКР, расследование велось уже по факту такого же преступления, но совершенного группой лиц по мотивам политической или идеологической вражды (добавились пункты «ж» и «л»).

Буквально по горячим следам следователи и сотрудники ФСБ установили главную подозреваемую в убийстве — гражданку Украины Наталью Вовк, ранее носившую фамилию Шабан и предположительно служившую в полку «Азов», который по иску Генпрокуратуры был признан Верховным судом террористической организацией и запрещен в России.

По версии следствия, приехав в столичный регион, Вовк, использовавшая для прикрытия собственную дочь, следила за Дарьей Дугиной, рассчитывая, очевидно, в итоге выйти на ее отца, который якобы и являлся основной целью преступников, связанных с украинскими спецслужбами.

Для получения информации Вовк и ее помощник Богдан Цыганенко, как сообщал “Ъ”, прибегли даже к помощи столичной полиции. Бомба, собранная преступниками в гараже, арендованном недалеко от проспекта Вернадского, на стоянке фестиваля «Традиция» в Московской области была заложена ими под днище внедорожника Александра Дугина.

Сам философ покинул фестиваль на машине попутчика, а жертвой взрыва стала его дочь, управлявшая заминированным автомобилем. Участники покушения вскоре покинули Россию, выехав через Псковскую область в Эстонию.

Как сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре, циркуляр о розыске по каналам Интерпола Натальи Вовк «в установленном порядке был направлен в Генеральный секретариат» этой организации. Информация о результатах его рассмотрения, в том числе об отказе в объявлении Вовк в международный розыск, по каналам Интерпола в настоящее время в надзор не поступала.

С другой стороны, сообщили уже источники “Ъ”, близкие к надзорному ведомству, российский циркуляр был принят, но исполнять его фактически не стали. Официально же отказ следует, если секретариат Интерпола признает, что лицо преследуется по политическим мотивам. Признать таковыми розыск за убийство сложно, поэтому ситуацию, очевидно, просто «подвесили».

В любом случае, данные о Наталье Вовк до сих пор не появились в разыскной базе на сайте Интерпола. В самой международной полиции на запрос “Ъ” по этому поводу не ответили.

При этом следует напомнить, что после начала СВО Украина неоднократно добивалась исключения России из различных международных организаций, в том числе из Интерпола. Соответствующее предложение было отклонено, но после этого запросы из России, особенно хоть как-то связанные с событиями на Украине, стали предметом особенно тщательного изучения в международной полиции и де-факто не исполняются. Таким образом, и международный розыск предполагаемого соучастника убийства госпожи Дугиной Богдана Цыганенко может быть фактически заморожен по крайней мере до завершения конфликта на Донбассе.

Николай Сергеев