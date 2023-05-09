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Коммерсантъ FM
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Госдеп о словах Буданова: США не одобряют убийство гражданских в РФ, Украине и других странах

США не одобряют убийство мирных жителей в России, Украине и любой другой стране, заявил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Так он прокомментировал слова начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Киев убивал и будет убивать россиян по всему миру.

«Мы предельно ясно заявляли, что мы не одобряем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь»,— сказал господин Пател на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

Кирилл Буданов в интервью Yahoo! News, комментируя убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье, заявил, что Украина «убивала россиян и будет убивать россиян в любой точке мира». В России господин Буданов заочно арестован по делу о теракте, его считают организатором подрыва Крымского моста. Кремль считает слова начальника украинской военной разведки подтверждением, что Киев является организатором террористической активности.

Леонид Уварчев

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