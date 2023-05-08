Песков назвал чудовищным обещание главы разведки Украины Буданова «убивать россиян в любой точке мира»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы разведки Украины Кирилла Буданова, пообещавшего «убивать россиян в любой точке мира». Господин Песков считает это свидетельством того, что украинские власти причастны к организации терроризма. Он назвал слова господина Буданова чудовищными.

«Это заявление и сказанное господином Будановым является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности. И это заявление дает еще одну очень важную характеристику киевскому режиму»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Глава разведки Украины своей фразой ответил на вопрос о причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье. Лефортовский районный суд Москвы в апреле заочно арестовал Кирилла Буданова. Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами). ФСБ и СКР считают господина Буданова организатором взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер