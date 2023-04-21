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Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова за организацию терактов

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал главу военной разведки Украины (ГУР МОУ) Кирилла Буданова. Информация по делу опубликована на портале столичных судов общей юрисдикции. Как сообщили «Ъ» в суде, он арестован на два месяца, которые следует отсчитывать с момента его экстрадиции на территорию РФ.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

Главу ГУР обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами).

12 октября 2022 года ФСБ назвала Кирилла Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. В феврале 2023-го версию о причастности к теракту украинских спецслужб подтвердили в Следственном комитете России (СКР).

Помимо этого известно, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения террористического акта), СКР возбудил в отношении Кирилла Буданова летом 2023 года после интервью британской Financial Times, где глава ГУР говорил о партизанской войне на украинских территориях, взятых под контроль российскими военными, в частности упомянув подрыв автомобилей представителей администрации в Херсонской области.

Главой украинской разведки Кирилла Буданова назначили в 2020 году. Известно, что господин Буданов учился в Одесской военной академии, служил в спецназе ГУР и с 2014 года воевал в Донбассе, где получил несколько ранений и боевых наград. В 2019 году он пережил покушение.

В июле 2022-го глава Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Комитета по разведке при президенте. С этим назначением господин Буданов фактически стал главным координатором работы всех украинских разведслужб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Перестановка, приближенная к боевой».

Григорий Лейба

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