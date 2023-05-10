Европа и США готовятся к туристическому буму

По данным Европейской комиссии по туризму, активность на туристическом рынке Европы продолжает восстанавливаться, несмотря на такие негативные факторы, как перебои в работе британского транспорта и военный конфликт на Украине. На прошлой неделе ведущие европейские авиакомпании уже анонсировали резкий рост туристической активности этим летом, а американские авиакомпании нанимают новых сотрудников, чтобы справиться с возросшим спросом после снятия коронавирусных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Вчера, 9 мая, Европейская комиссия по туризму (ETC) опубликовала доклад о туристической активности в Европе и прогноз по динамике рынка в нынешнем году. «Европейский туризм продолжает отвоевывать потерянные во время пандемии позиции. По итогам 2022 года количество прибытий иностранных туристов в Европу все еще было ниже доковидного 2019 года на 18%. Но несмотря на недавний рост цен, потребители не хотят сильно экономить на путешествиях, особенно это касается второй половины года,— отмечается в докладе.— Такие факторы, как снижение цен на топливо, замедление инфляции, а также более низкие риски рецессии окажут поддерживающее влияние на рынок туризма, несмотря на остающуюся рыночную неопределенность в связи с военным конфликтом на Украине. В целом же европейский туризм встречает 2023 год в довольно устойчивом положении. Данные по прибытиям показывают, что почти в одной трети стран этот показатель превысил данные 2019 года, а в 25% стран остается лишь на 10% ниже. На первых местах по росту прибытий оказались Сербия (+32%) и Турция (+21%) — это произошло во многом благодаря притоку российских туристов, воспользовавшихся безвизовым режимом этих стран. В свою очередь, в Финляндии резкое снижение потока туристов из России привело к общему сокращению международных прибытий на 22%».

ETC отмечает, что помимо военного конфликта на Украине еще одним негативным фактором восстановления туристической активности в Европе могут стать перебои в работе британских аэропортов и забастовки работников местной транспортной отрасли.

Прогнозы о восстановлении рынка и высокой активности в предстоящий летний период отпусков ранее выпустили и ведущие европейские авиакомпании. 3 мая Lufthansa Group сообщила о росте своей квартальной выручки на 40%. Немецкий авиаперевозчик отметил, что в первом квартале он перевез почти 22 млн пассажиров, что на 64% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Число рейсов увеличилось на 37% и превысило 183 тыс. Выручка этого подразделения выросла на 73% и достигла €5,2 млрд. Lufthansa Group ожидает дальнейшего восстановления рынка авиаперевозок, роста спроса и увеличения загрузки воздушных судов. Компания прогнозирует, что рост спроса в сегменте туризма будет почти таким же, как до кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Двумя днями позднее, 5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии COVID-19.

Также 5 мая холдинговая компания International Airlines Group (IAG), в которую входят British Airways и испанская Iberia, сообщила о рекордных бронированиях билетов на лето и повысила прогноз по своей прибыли на 2023 год с €1,8 млрд до €2,3 млрд: «По мере того как мы возвращаемся к нормальной работе, мы увеличиваем инвестиции в наши операции. За минувший год мы уже наняли несколько тысяч новых работников, поэтому теперь готовы к встрече пикового летнего сезона».

Американские авиакомпании также ждут насыщенного отпускного сезона. United Airlines полагает, что в День поминовения (29 мая), который в США считается неофициальным началом летнего сезона отпусков, будет совершено на 12% больше авиаперелетов, чем в прошлом году, и больше, чем она перевезла в этот же день в допандемийном 2019 году. В свою очередь, авиакомпания Delta заявила, что три четверти мест на ее международные рейсы этим летом уже забронированы. В связи с ростом спроса Delta увеличивает число рейсов на самые востребованные международные направления этого лета, такие как Лондон и Париж.

«Мы ожидаем, что это будет один из самых насыщенных летних сезонов»,— полагает коммерческий директор международного аэропорта Талса (штат Оклахома) Андрю Пьерини.

В свою очередь, партнер исследовательско-консалтинговой компании AeroDynamic Advisory Майк Стенджел отмечает, что на фоне растущего спроса американские авиакомпании нанимают новых сотрудников практически по всем позициям. «Бортпроводники, пилоты, наземный персонал, сотрудники служб бронирования — требуются все»,— отмечает эксперт.

Евгений Хвостик