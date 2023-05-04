В Россию с осторожностью

За счет общего тренда на постепенное восстановление после пандемии международного туризма поток зарубежных путешественников в Россию в первом квартале 2023 года увеличился на 17% год к году. Но в страну по-прежнему приезжает менее 15% гостей от докризисного турпотока. Совершать поездки в Россию готовы граждане Турции, Китая, Ирана и Индии. Турпоездки самих россиян за рубеж, несмотря на действующие ограничения, восстанавливаются заметно быстрее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

За первый квартал этого года иностранные граждане суммарно совершили 3,27 млн поездок в Россию, из которых 67,7 тыс.— с целью туризма, следует из данных погранслужбы ФСБ. Это больше год к году на 17,6% и 17,3% соответственно. От показателя допандемийного 2019 года общее количество въездных поездок за первый квартал отстает на 48,9%, с целью туризма — на 85,6%.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин предполагает, что похожая динамика будет сохраняться и в предстоящем летнем сезоне: въездной поток восстановится лишь на 10–15% от докризисного объема. По его мнению, въездной турпоток будут формировать в основном туристы из Китая, Турции, Индии, Ирана. «Россия находится в общем тренде постепенного восстановления после пандемии международного туризма, но активность путешественников существенно сдерживается геополитическим фоном, отсутствием решений по вопросам группового безвизового обмена, сложностями с работой в стране карт международных платежных систем»,— поясняет господин Ромашкин.

Лидерами по числу въездных поездок в Россию с туристическими целями в первом квартале стали граждане Турции, совершившие 10,1 тыс. подобных визитов, что вдвое больше год к году. Этот тренд совпал с облегчением визового режима. С 5 марта 2023 года граждане 19 стран, в том числе Турции, получили возможность оформлять визы на шесть месяцев, имея бронь отеля.

На втором месте — граждане Китая, совершившие 6,2 тыс. поездок в РФ. Год назад была фактически нулевая база, но в первом квартале 2019 года страну посетили 163,4 тыс. туристов из КНР. На третьем месте по числу прибывших в Россию туристов в первом квартале оказались граждане Германии, совершившие 5,1 тыс. визитов. Но это на 23,8% ниже год к году и в 4,6 раза отстает от уровня начала 2019 года. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич видит увеличение числа зарубежных гостей в отелях на 20% год к году. В основном приезжают гости из Турции, Ирана, ОАЭ и ближневосточных стран.

В то же время, по подсчетам погранслужбы ФСБ, россияне в первом квартале суммарно совершили за рубеж 4,9 млн поездок, из которых 1,7 млн — с целью туризма. Относительно аналогичного периода прошлого года показатели выросли на 26,6% и 46,8% соответственно. От первого квартала допандемийного 2019 года значения отстают на 41,6% и 37,6% соответственно. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассчитывает, что организованный турпоток за рубеж в этом году увеличится на 22–24% год к году. «Но нужно понимать, что прошлый год был крайне неоднородным: мы видели относительно хороший первый квартал, фактически нулевой второй и последующее восстановление выездного турпотока»,— рассуждает он.

Для россиян самым востребованным выездным направлением, исходя из данных погранслужбы ФСБ, за вычетом постсоветских государств оказалась Турция. В первом квартале россияне совершили 653,4 тыс. турпоездок в эту страну, что на 76,1% больше год к году и на 81,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В ОАЭ россияне совершили 492,8 тыс. поездок — рост составил 87% и 51,4% соответственно.

Хорошую динамику удалось показать и Таиланду, куда россияне в первом квартале съездили 410,8 тыс. раз. Относительно показателя 2022 года значения выросли более чем в десять раз, но отставание от показателей 2019 года составляет 20,2%. Именно эти направления, по прогнозам господина Горина, станут точками роста на весь 2023 год. В целом ограничивающими факторами для выездного рынка, по его словам, остаются снижение доступности части направлений, общий рост стоимости путешествий и усложнение логистики по многим направлениям.

Александра Мерцалова