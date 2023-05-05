ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире 30 января 2020 года, 11 марта была объявлена пандемия.

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших»,— сказал Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга.

По его словам, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 ранее предложил ему отменить статус «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», для COVID-19. Господин Гебреисус пояснил, что «последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии».

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