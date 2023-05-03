Квартальная выручка Lufthansa Group выросла на 40%

Выручка Lufthansa Group в первом квартале составила €7 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее. При этом компания получила чистый убыток €467 млн. Годом ранее чистый убыток в первом квартале был больше — €584 млн. Как отмечается в отчете Lufthansa, убыток сохраняется в силу «эффекта сезонности», несмотря на хороший спрос, а также из-за подготовки к расширению операций по перевозке пассажиров в летние месяцы.

Значительно улучшило показатели подразделение пассажирских авиаперевозок. В первом квартале было перевезено почти 22 млн пассажиров, что на 64% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Число рейсов увеличилось на 37% и превысило 183 тыс. Выручка этого подразделения выросла на 73% и достигла €5,2 млрд.

Lufthansa Group ожидает дальнейшего восстановления рынка авиаперевозок, роста спроса и увеличения загрузки воздушных судов. Компания прогнозирует, что рост спроса в сегменте туризма будет почти таким же, как и до кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Кроме того, ожидается восстановление спроса в сегменте деловых поездок. Компания ожидает, что доступная провозная емкость сегмента пассажирских авиакомпаний в 2023 финансовом году составит 85–90% от докризисного уровня, то есть вырастет примерно на 20% по сравнению с 2022 годом.

Алена Миклашевская