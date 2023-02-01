Британцы уходят в отказ

В Великобритании состоялась крупнейшая за последние десять лет забастовка учителей, госслужащих, машинистов поездов и университетских преподавателей. Вышедшие на улицы около полумиллиона человек потребовали от правительства Соединенного Королевства повышения заработных плат в условиях высокой инфляции и экономического кризиса в стране. Кабинет министров, однако, не спешит с уступками, опасаясь, что повышение оплаты труда еще больше разгонит инфляцию. Между тем протесты могут обернуться серьезными политическими последствиями для премьер-министра Риши Сунака и его Консервативной партии, которая продолжает сильно отставать в опросах от своих главных оппонентов — лейбористов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 февраля 2023 года на улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, потребовавших повышения заработной платы

Фото: REUTERS/Toby Melville, Toby Melville / Reuters 1 февраля 2023 года на улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, потребовавших повышения заработной платы

Фото: REUTERS/Toby Melville, Toby Melville / Reuters

Безуспешные попытки правительства консерваторов урегулировать социально-экономический кризис в Великобритании, берущий свое начало еще в период пандемии COVID-19 и усиленный конфликтом на Украине, вызвали волну забастовок по всей стране. Акции протеста, проходившие и весь прошлый год, достигли пика 1 февраля 2023 года — на улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, из которых примерно 300 тыс. оказались учителями школ. Как отметило агентство Reuters, эти демонстрации стали крупнейшей скоординированной забастовкой в Соединенном Королевстве за последнее поколение. По подсчетам телеканала BBC, в результате митингов в среду не работали тысячи школ. Кроме того, серьезные проблемы возникли в сфере железнодорожных перевозок, был закрыт ряд государственных учреждений — например, не работал даже знаменитый Британский музей.

По словам генерального секретаря Национального союза образования Мэри Бустед, решиться на забастовку учителей подтолкнуло чувство, что у них «нет другого выбора» из-за снижения уровня жизни и зарплат.

«За последние 12 лет произошло действительно катастрофическое снижение зарплат. Никто из людей, стоящих за моей спиной, не хочет сегодня бастовать, но они хотят сказать, с большой неохотой, что с них хватит и что все должно измениться»,— заявила госпожа Бустед, выступая рядом с одной из школ на юге Лондона.

«Может быть, десять лет назад я бы действительно рекомендовала карьеру учителя, а сейчас я одна из тех учителей, которые этого не посоветуют. Я люблю преподавать, но это просто тяжело сейчас»,— процитировало Reuters слова учительницы с 14-летним стажем Наташи де Стефано-Хани.

Главная причина такого положения учителей и других госслужащих — рекордная за последние 40 лет инфляция, превышающая 10%. Но именно она, по мнению правительства, и мешает пойти на уступки бастующим. Как заверила министр образования Джиллиан Киган, если удовлетворить требования учителей и повысить им зарплату, это лишь сильнее разгонит рост цен. «Это экономически неразумно»,— отметила министр.

Помимо учителей бастуют и больше 100 тыс. служащих из более чем 120 госучреждений, а также десятки тысяч университетских преподавателей и железнодорожников.

Кроме того, запланированы митинги против продвигаемого правительством Риши Сунака нового закона о пресечении забастовок, в том числе с помощью расширения полномочий полиции. На следующей неделе организовать акции намерены медсестры, работники скорой помощи, фельдшеры, операторы линий экстренных вызовов и другие сотрудники сферы здравоохранения. По данным газеты The Guardian, примерно треть из всех дней в феврале Британию ждут забастовки работников в той или иной сфере.

«Трудно не заметить параллели между печально известной "Зимой недовольства" 1978–1979 годов и Британией в 2023 году»,— сказал изданию Politico историк современной Британии в Лондонском университете королевы Марии Роберт Сондерс.

В 1970-х годах лейбористское правительство столкнулось с массовыми забастовками профсоюзов, что в итоге привело к власти консерваторов во главе с Маргарет Тэтчер. Сейчас политические партии поменялись местами, и демонстрации могут сыграть злую шутку уже с консервативным правительством Риши Сунака. В отличие от иконы консерваторов госпожи Тэтчер, в 1979 году заявлявшей, что никто не сможет отнять у британцев «основные свободы», нынешний премьер считает, что подход к забастовкам должен быть «сбалансированным», а акции не должны нарушать работу учреждений. И такой взгляд на свободу собраний вкупе с разработкой законодательства по борьбе с акциями протеста находит все меньше отклика у британских избирателей.

Лейбористская партия, больше 40 лет назад пострадавшая в схожей ситуации, нынешние забастовки, напротив, пытается использовать в нужном для себя русле. Лейбористы во главе с Киром Стармером по всем опросам продолжают опережать правящую Консервативную партию. По данным компании YouGov, за лейбористов готовы проголосовать 45% избирателей, за консерваторов — 26%. Если же говорить о персоналиях, то Риши Сунака хорошим премьером считают 22% респондентов, а 34% уверены, что лучшим выбором был бы Кир Стармер.

При этом, как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей консерваторов, в правящей партии считают важным продолжать поддерживать линию Риши Сунака, который сделал своим приоритетом борьбу с инфляцией, и надеются переждать пик недовольства.

«Надо держать себя в руках. Есть сильное ощущение, что ситуация с ростом инфляции вот-вот изменится, поэтому нам необходимо быть настолько жесткими, насколько это возможно. Мы не можем допустить сейчас повышения зарплат, что подпитает инфляцию»,— сказал Politico на условиях анонимности один из депутатов-консерваторов. По мнению его коллеги, «Риши должен стоять на своем, а забастовщики в конце концов надоедят людям».

Другое дело, что у правительства пока не получается обуздать инфляцию, и, по прогнозам, Великобритания рискует впасть в рецессию, которая продлится больше года. Поэтому в Консервативной партии есть опасения, что общество охватит чувство фатализма. Как пояснил один из депутатов-консерваторов, есть риск, что люди решат: «Все пропало, и нет смысла просить это правительство что-либо исправить». Учитывая приближающиеся в конце 2024-го — начале 2025 года всеобщие выборы, времени на урегулирование социально-экономического кризиса у Риши Сунака остается все меньше. Оппозиция с лета, когда в Британии началась чехарда с премьер-министрами, требует организации досрочных выборов, и у значительной части избирателей это находит отклик. По данным компании Ipsos, в январе 55% британцев пришли к выводу, что консерваторы не справляются и пришло время поменять правительство. Тем не менее господин Сунак и его соратники пока напрочь отвергают идею досрочного голосования, которое в нынешней ситуации лишит консерваторов власти.

Алексей Забродин