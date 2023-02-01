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Коммерсантъ FM
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Британцы уходят в отказ

Крупнейшая за десятилетие забастовка в королевстве грозит пошатнуть правительство Риши Сунака

В Великобритании состоялась крупнейшая за последние десять лет забастовка учителей, госслужащих, машинистов поездов и университетских преподавателей. Вышедшие на улицы около полумиллиона человек потребовали от правительства Соединенного Королевства повышения заработных плат в условиях высокой инфляции и экономического кризиса в стране. Кабинет министров, однако, не спешит с уступками, опасаясь, что повышение оплаты труда еще больше разгонит инфляцию. Между тем протесты могут обернуться серьезными политическими последствиями для премьер-министра Риши Сунака и его Консервативной партии, которая продолжает сильно отставать в опросах от своих главных оппонентов — лейбористов.

1 февраля 2023 года на улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, потребовавших повышения заработной платы

1 февраля 2023 года на улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, потребовавших повышения заработной платы

Фото: REUTERS/Toby Melville, Toby Melville / Reuters

1 февраля 2023 года на улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, потребовавших повышения заработной платы

Фото: REUTERS/Toby Melville, Toby Melville / Reuters

Безуспешные попытки правительства консерваторов урегулировать социально-экономический кризис в Великобритании, берущий свое начало еще в период пандемии COVID-19 и усиленный конфликтом на Украине, вызвали волну забастовок по всей стране. Акции протеста, проходившие и весь прошлый год, достигли пика 1 февраля 2023 года — на улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, из которых примерно 300 тыс. оказались учителями школ. Как отметило агентство Reuters, эти демонстрации стали крупнейшей скоординированной забастовкой в Соединенном Королевстве за последнее поколение. По подсчетам телеканала BBC, в результате митингов в среду не работали тысячи школ. Кроме того, серьезные проблемы возникли в сфере железнодорожных перевозок, был закрыт ряд государственных учреждений — например, не работал даже знаменитый Британский музей.

По словам генерального секретаря Национального союза образования Мэри Бустед, решиться на забастовку учителей подтолкнуло чувство, что у них «нет другого выбора» из-за снижения уровня жизни и зарплат.

«За последние 12 лет произошло действительно катастрофическое снижение зарплат. Никто из людей, стоящих за моей спиной, не хочет сегодня бастовать, но они хотят сказать, с большой неохотой, что с них хватит и что все должно измениться»,— заявила госпожа Бустед, выступая рядом с одной из школ на юге Лондона.

«Может быть, десять лет назад я бы действительно рекомендовала карьеру учителя, а сейчас я одна из тех учителей, которые этого не посоветуют. Я люблю преподавать, но это просто тяжело сейчас»,— процитировало Reuters слова учительницы с 14-летним стажем Наташи де Стефано-Хани.

Главная причина такого положения учителей и других госслужащих — рекордная за последние 40 лет инфляция, превышающая 10%. Но именно она, по мнению правительства, и мешает пойти на уступки бастующим. Как заверила министр образования Джиллиан Киган, если удовлетворить требования учителей и повысить им зарплату, это лишь сильнее разгонит рост цен. «Это экономически неразумно»,— отметила министр.

Помимо учителей бастуют и больше 100 тыс. служащих из более чем 120 госучреждений, а также десятки тысяч университетских преподавателей и железнодорожников.

Кроме того, запланированы митинги против продвигаемого правительством Риши Сунака нового закона о пресечении забастовок, в том числе с помощью расширения полномочий полиции. На следующей неделе организовать акции намерены медсестры, работники скорой помощи, фельдшеры, операторы линий экстренных вызовов и другие сотрудники сферы здравоохранения. По данным газеты The Guardian, примерно треть из всех дней в феврале Британию ждут забастовки работников в той или иной сфере.

«Трудно не заметить параллели между печально известной "Зимой недовольства" 1978–1979 годов и Британией в 2023 году»,— сказал изданию Politico историк современной Британии в Лондонском университете королевы Марии Роберт Сондерс.

В 1970-х годах лейбористское правительство столкнулось с массовыми забастовками профсоюзов, что в итоге привело к власти консерваторов во главе с Маргарет Тэтчер. Сейчас политические партии поменялись местами, и демонстрации могут сыграть злую шутку уже с консервативным правительством Риши Сунака. В отличие от иконы консерваторов госпожи Тэтчер, в 1979 году заявлявшей, что никто не сможет отнять у британцев «основные свободы», нынешний премьер считает, что подход к забастовкам должен быть «сбалансированным», а акции не должны нарушать работу учреждений. И такой взгляд на свободу собраний вкупе с разработкой законодательства по борьбе с акциями протеста находит все меньше отклика у британских избирателей.

Лейбористская партия, больше 40 лет назад пострадавшая в схожей ситуации, нынешние забастовки, напротив, пытается использовать в нужном для себя русле. Лейбористы во главе с Киром Стармером по всем опросам продолжают опережать правящую Консервативную партию. По данным компании YouGov, за лейбористов готовы проголосовать 45% избирателей, за консерваторов — 26%. Если же говорить о персоналиях, то Риши Сунака хорошим премьером считают 22% респондентов, а 34% уверены, что лучшим выбором был бы Кир Стармер.

При этом, как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей консерваторов, в правящей партии считают важным продолжать поддерживать линию Риши Сунака, который сделал своим приоритетом борьбу с инфляцией, и надеются переждать пик недовольства.

«Надо держать себя в руках. Есть сильное ощущение, что ситуация с ростом инфляции вот-вот изменится, поэтому нам необходимо быть настолько жесткими, насколько это возможно. Мы не можем допустить сейчас повышения зарплат, что подпитает инфляцию»,— сказал Politico на условиях анонимности один из депутатов-консерваторов. По мнению его коллеги, «Риши должен стоять на своем, а забастовщики в конце концов надоедят людям».

Рейтинги британских консерваторов продолжают падать на фоне забастовок

Другое дело, что у правительства пока не получается обуздать инфляцию, и, по прогнозам, Великобритания рискует впасть в рецессию, которая продлится больше года. Поэтому в Консервативной партии есть опасения, что общество охватит чувство фатализма. Как пояснил один из депутатов-консерваторов, есть риск, что люди решат: «Все пропало, и нет смысла просить это правительство что-либо исправить». Учитывая приближающиеся в конце 2024-го — начале 2025 года всеобщие выборы, времени на урегулирование социально-экономического кризиса у Риши Сунака остается все меньше. Оппозиция с лета, когда в Британии началась чехарда с премьер-министрами, требует организации досрочных выборов, и у значительной части избирателей это находит отклик. По данным компании Ipsos, в январе 55% британцев пришли к выводу, что консерваторы не справляются и пришло время поменять правительство. Тем не менее господин Сунак и его соратники пока напрочь отвергают идею досрочного голосования, которое в нынешней ситуации лишит консерваторов власти.

Алексей Забродин

Фотогалерея

Как проходили протесты в Великобритании

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На улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, из которых примерно 300 тыс. оказались учителями школ

На улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, из которых примерно 300 тыс. оказались учителями школ

Фото: James Manning / PA / AP

По подсчетам телеканала BBC, в результате митингов были закрыты тысячи школ Великобритании

По подсчетам телеканала BBC, в результате митингов были закрыты тысячи школ Великобритании

Фото: Alastair Grant / AP

Помимо учителей, в протестах участвуют госслужащие, работники транспортного сектора, сотрудники аэропортов и охранных организаций. Был закрыт ряд госучреждений

Помимо учителей, в протестах участвуют госслужащие, работники транспортного сектора, сотрудники аэропортов и охранных организаций. Был закрыт ряд госучреждений

Фото: Reuters / Russell Cheyne

Марш членов Национального союза образования (NEU) в Лондоне

Марш членов Национального союза образования (NEU) в Лондоне

Фото: Jordan Pettitt / PA / AP

Демонстранты идут к зданию Министерства образования Великобритании в Лондоне

Демонстранты идут к зданию Министерства образования Великобритании в Лондоне

Фото: Aaron Chown / PA / AP

Как отметило агентство Reuters, демонстрации стали крупнейшей скоординированной забастовкой в Соединенном Королевстве за последнее поколение

Как отметило агентство Reuters, демонстрации стали крупнейшей скоординированной забастовкой в Соединенном Королевстве за последнее поколение

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Среди лозунгов забастовки: «Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!», «Заботьтесь о педагогах, как они заботятся о ваших детях!», «Учителя под угрозой исчезновения»

Среди лозунгов забастовки: «Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!», «Заботьтесь о педагогах, как они заботятся о ваших детях!», «Учителя под угрозой исчезновения»

Фото: Reuters / Toby Melville

Ребенок из города Лутон держит плакат с надписью «Мой учитель стоит больше»

Ребенок из города Лутон держит плакат с надписью «Мой учитель стоит больше»

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Участники забастовки возле средней школы в Кардиффе

Участники забастовки возле средней школы в Кардиффе

Фото: Reuters / Natasha Hirst

Из-за митингов возникли серьезные проблемы в сфере железнодорожных перевозок

Из-за митингов возникли серьезные проблемы в сфере железнодорожных перевозок

Фото: Jon Super / AP

Координатор пикета с мегафоном в городе Пенарт в Уэльсе

Координатор пикета с мегафоном в городе Пенарт в Уэльсе

Фото: Reuters / Natasha Hirst

На следующей неделе организовать акции намерены медсестры, работники скорой помощи, фельдшеры и другие сотрудники сферы здравоохранения

На следующей неделе организовать акции намерены медсестры, работники скорой помощи, фельдшеры и другие сотрудники сферы здравоохранения

Фото: Reuters / Peter Cziborra

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На улицы британских городов вышли около 500 тыс. человек, из которых примерно 300 тыс. оказались учителями школ

Фото: James Manning / PA / AP

По подсчетам телеканала BBC, в результате митингов были закрыты тысячи школ Великобритании

Фото: Alastair Grant / AP

Помимо учителей, в протестах участвуют госслужащие, работники транспортного сектора, сотрудники аэропортов и охранных организаций. Был закрыт ряд госучреждений

Фото: Reuters / Russell Cheyne

Марш членов Национального союза образования (NEU) в Лондоне

Фото: Jordan Pettitt / PA / AP

Демонстранты идут к зданию Министерства образования Великобритании в Лондоне

Фото: Aaron Chown / PA / AP

Как отметило агентство Reuters, демонстрации стали крупнейшей скоординированной забастовкой в Соединенном Королевстве за последнее поколение

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Среди лозунгов забастовки: «Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!», «Заботьтесь о педагогах, как они заботятся о ваших детях!», «Учителя под угрозой исчезновения»

Фото: Reuters / Toby Melville

Ребенок из города Лутон держит плакат с надписью «Мой учитель стоит больше»

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Участники забастовки возле средней школы в Кардиффе

Фото: Reuters / Natasha Hirst

Из-за митингов возникли серьезные проблемы в сфере железнодорожных перевозок

Фото: Jon Super / AP

Координатор пикета с мегафоном в городе Пенарт в Уэльсе

Фото: Reuters / Natasha Hirst

На следующей неделе организовать акции намерены медсестры, работники скорой помощи, фельдшеры и другие сотрудники сферы здравоохранения

Фото: Reuters / Peter Cziborra

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