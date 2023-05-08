Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на данный момент его страна передала Украине 10 истребителей МиГ-29. Всего Польша должна поставить 14 самолетов МиГ-29.

«Мы передали Украине 10 истребителей МиГ-29»,— сказал господин Блащак на пресс-конференции с министром обороны Канады Анитой Ананд в Оттаве, его слова приводит «Польское радио». В апреле президент Польши Анджей Дуда говорил, что Варшава всего может поставить на Украину 14 МиГ-29.

Еще 13 истребителей МиГ-29 Украине передала Словакия: четыре были поставлены в конце марта, еще девять — в конце апреля. Истребители МиГ-29 Украине также передавала Польша, однако их количество не уточнялось. Для их отправки Польше потребовалось разрешение Германии.

Спикер командования воздушными силами ВСУ называл истребители МиГ-29 устаревшими и неэффективными. По данным британского The Economist, часть переданных на Украину истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина