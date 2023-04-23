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Коммерсантъ FM
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The Economist: часть переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти

Многие переданные Украине истребители оказались непригодны для полетов и используются на запчасти, сообщает британский еженедельник The Economist. Он напоминает, что около восьми МиГ-29 поставили Польша и Словакия. Издание пишет, что идеально для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ) подходит шведский истребитель Gripen, сами воздушные силы ВСУ хотели бы получить американские F-16.

«За последние недели Польша и Словакия поставили около восьми истребителей МиГ-29, но они также ограничены. Многие самолеты непригодны для полетов и используются в качестве запасных частей»,— пишет The Economist.

С начала военной операции ВВС Украины потеряли 60 истребителей, что составляет 40% от их довоенного парка, сообщает издание со ссылкой на один из попавших в интернет американских документов. У украинских ВС осталось около 80 истребителей, отмечает издание.

Saab JAS 39 Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Истребитель Gripen был разработан специально для защиты шведского воздушного пространства от российских самолетов, сообщает The Economist. Однако у самой Швеции этих истребителей меньше 100, страна продала или сдала в аренду другим странам примерно 66 машин. А на фоне блокирования заявки на вступление в НАТО Швеция не решится ослабить свою обороноспособность, пишет издание.

Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат говорил, что они предпочли бы иметь F-16.

F-16 — американский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед 11-й встречей контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии говорил, что настоящий момент ведутся переговоры о предоставлении Украине других видов самолетов, не МиГ-29. Он не уточнил, о каких видах идет речь.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Мария Федотова

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