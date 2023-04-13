Германия разрешила Польше передать Украине МиГ-29

Правительство Германии одобрило заявку Польши на реэкспорт Украине МиГ-29, прежде стоявших на вооружении ГДР, говорится в пресс-релизе германского Минобороны. Предполагается, что Киев получит пять истребителей.

«Я рад сообщить, что мы можем дать нашим польским партнерам обещание о поставке Украине пяти МиГ-29 из бывших запасов Национальной народной армии (Вооруженные силы ГДР.— "Ъ")... Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве совместно приняли это решение. Это показывает, что на Германию можно положиться!» — прокомментировал глава министерства Борис Писториус.

МиГ-29 — советский и российский многоцелевой истребитель. Заявка Польши была направлена сегодня, 13 апреля. В рамках соглашения двух стран, заключенного в 2003 году, Польша не может передавать МиГ-29 третьим лицам без письменного согласия немецкой стороны.

Ранее Варшава уже передала Киеву первую партию МиГ-29, но их количество не уточнялось. В марте решение об отправке Украине 13 истребителей также приняли власти Словакии, из-за чего марта Россия обвинила их в нарушении правил реэкспорта.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».