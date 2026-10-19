Владимир Зеленский продолжает занимать жесткую позицию и откровенно возражает Дональду Трампу. В связи с этим многочисленные комментаторы ожидают новой большой волны компромата на действующего президента Украины. При этом сам Зеленский заявил, что переговоры с представителями Белого дома продолжаются. То есть, иными словами, Вашингтон пытается надеяться на сделку. Скажем так, в то, что она будет заключена, верится с большим трудом. Похоже, что мир, включая Украину и Россию, ждет 3 ноября. То, что происходит сейчас — большое предвыборное шоу. Причем можно предположить, что Киев явно подыгрывает демократам, продавливая тему о том, что нынешний президент фактически готов встать на сторону России, и это будет катастрофа. Тогда Украина точно проиграет.