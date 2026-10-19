«Момент пока не настал»
Дмитрий Дризе — о попытках Дональда Трампа «заключить сделку» по Украине
«Это будет огромная трагедия». Так Владимир Зеленский описал сценарий, при котором США окончательно встанут на сторону России. Тем не менее, по словам украинского лидера, он провел разговор со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В Москве обвинили Киев в нежелании вести конструктивный диалог. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мир ждет американских выборов 3 ноября.
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Дональд Трамп заблокировал введение «адских антироссийских санкций» по закону сенаторов Грэма и Блюменталя. Речь идет о стопроцентных заградительных пошлинах на российский экспорт в США. Страны, которые являются основными покупателями российских нефти и газа или помогают Москве обходить ограничения, должны были облагаться пошлинами в 500%. Президент был обязан к 18 октября либо ввести документ в действие, либо воспользоваться своим правом этого не делать, уведомив конгресс, что подобная мера соответствует национальным интересам Соединенных Штатов. Трамп, как и предполагалось, выбрал последний сценарий. Важно подчеркнуть, что все эти меры новые и вводились бы в дополнение к уже действующим.
Белый дом, со своей стороны, разъяснил, что решение Трампа поможет установлению прочного мира вокруг Украины. При этом Марко Рубио как бы попытался ответить многочисленным критикам, которые буквально атакуют администрацию, в том числе из-за дизельной сделки и иных дружественных, по их мнению, шагов в отношении Москвы. Мол, глава государства намерен в течение двух месяцев изучить возможные последствия санкций и пошлин для мировой и американской экономики. То есть, иными словами, это не навсегда и не связано ни с каким сговором. Просто момент пока не настал. Владимир Зеленский, естественно, отреагировал на решение американского коллеги крайне отрицательно.
Сейчас в мировых СМИ обсуждается несколько версий дальнейшего развития событий. Главная из них заключается в том, что Дональд Трамп обещает России многочисленные бонусы, скажем, максимальное ослабление санкций и новые крупные совместные проекты, в случае прекращения огня до конца года.
Если же этого сделать не удастся, то в январе в США приступит к работе новый конгресс. С высокой долей вероятности глава Белого дома будет сильно ограничен в принятии решений.
Даже Трампу приходится считаться с результатами выборов. Собственно, речь как раз идет о тех двух месяцах, о которых говорит господин госсекретарь.
При этом не совсем понятно, на каких условиях может быть заключена сделка по Украине. Обращает на себя внимание, что сам Трамп и его многочисленные чиновники, а также Илон Маск, видимо, также в ответ на критику, откровенно пытаются оправдываться в части давления на Киев. Мол, ничего не знаем, Starlink не отключали. Кто-то где-то кому-то что-то скомандовал, все это как бы недоразумение. Разведданные поставляются, а если были сбои, то виновата плохая погода.
Владимир Зеленский продолжает занимать жесткую позицию и откровенно возражает Дональду Трампу. В связи с этим многочисленные комментаторы ожидают новой большой волны компромата на действующего президента Украины. При этом сам Зеленский заявил, что переговоры с представителями Белого дома продолжаются. То есть, иными словами, Вашингтон пытается надеяться на сделку. Скажем так, в то, что она будет заключена, верится с большим трудом. Похоже, что мир, включая Украину и Россию, ждет 3 ноября. То, что происходит сейчас — большое предвыборное шоу. Причем можно предположить, что Киев явно подыгрывает демократам, продавливая тему о том, что нынешний президент фактически готов встать на сторону России, и это будет катастрофа. Тогда Украина точно проиграет.
В общем и целом, шоу продолжается, и в оставшиеся две недели будет много всего интересного.