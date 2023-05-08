Что происходит после ввода войск России на Украину. День 439-й

В результате взрывов в Киеве поврежден резервуар с дизельным топливом. В Одессе вспыхнул пожар на складе одного из предприятий на площади 6 тыс. кв. м. Украинская армия считает российские планирующие бомбы «серьезной угрозой». Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ожидает начала мирных переговоров до конца года. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:51. Дмитрий Песков прокомментировал указ Зеленского о праздновании 9 мая Дня Европы: «Убеждены, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 мая святой, священный день».

11:16. Господин Артяков также сообщил, что «Ростех» доработает штурмовик Су-25 «под новые средства поражения», исходя из опыта специальной военной операции на Украине.

11:16. «Ростех» нарастил выпуск новых композиционных материалов для производства истребителей Су-57, рассказал ТАСС первый заместитель главы госкорпорации Владимир Артяков.

11:14. ТАСС: сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех граждан, пытавшихся совершить диверсию на перегоне железной дороги.

11:14. СКР предъявил обвинение в терроризме задержанному за покушение на Захара Прилепина.

11:09. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. День Победы он предложил отмечать 8 мая.

11:09. 8 и 9 мая в Одесской области запрещены митинги, марши, акции и любые массовые мероприятия, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

11:09. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что инициатива Китая по мирному урегулированию российско-украинского конфликта приведет к началу переговорного процесса до конца 2023 года. Он сказал это в интервью CBS в преддверии своего 100-го дня рождения.

11:08. Страны Запада являются сторонниками продолжения боевых действий на Украине, считает представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его мнению, сторонами конфликта являются не Москва и Киев, а Россия и Запад. Он назвал это противостояние «новой холодной войной».

11:06. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал «убивать россиян в любой точке мира». Так он прокомментировал вопрос о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье.

11:06. Представитель воздушных сил украинской армии Юрий Игнат считает, что российские планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу». Он заявил, что российские войска около месяца «интенсивно используют» их.

11:06. Украинские власти рассказали о последствиях взрывов, которые произошли ночью 8 мая. В Киеве повреждены резервуар с дизельным топливом и, по предварительным данным, газовая труба высокого давления. В Одессе вспыхнул пожар на складе одного из предприятий на площади 6 тыс. кв. м.