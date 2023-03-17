Спикер командования воздушных сил ВСУ назвал МиГи-29 устаревшими и неэффективными

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат назвал истребители МиГ-29, которые намерены передать Киеву Польша и Словакия, устаревшими и неэффективными. На вооружении ВСУ находятся три бригады тактической авиации из МиГ-29, также сообщил Юрий Игнат.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Миг-29

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Советская техника, которая у нас есть на вооружении, именно эти МиГи, не является эффективным оружием против крылатых ракет и дронов»,— сказал представитель ВСУ в эфире телеканала «Рада» (цитата по ТАСС). Он пояснил, что на этих МиГах «морально устарела техника — и ракеты, и бортовые радиолокационные станции». Потенциал ВВС Украины недостаточен для организации контрнаступления, отметил Юрий Игнат.

Вчера, 16 марта, представитель ВСУ комментировал отдельно обещанные Польшей истребители МиГ-29. Тогда Юрий Игнат отметил, что на этих МиГах проводились некоторые модернизации, его слова приводит «РИА Новости».

Вчера президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в ближайшие дни на Украину будут доставлены четыре истребителя МиГ-29. Сегодня, 17 марта, сообщалось, что правительство Словакии приняло решение передать Украине 13 МиГ-29. Украинская сторона в конце января говорила, что нуждается в 180 истребителях.

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Мария Федотова