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Коммерсантъ FM
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Туркмения сообщила, что Путин пригласил Бердымухамедова на День Победы в Москву

Президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов провели телефонные переговоры, сообщила газета туркменского правительства «Нейтральный Туркменистан». Утверждается, что господин Бердымухамедов получил приглашение на праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Москву. Не уточняется, намерен ли он приехать в российскую столицу.

Как пишет «Нейтральный Туркменистан», телефонный разговор состоялся 7 мая. Кремль не сообщал о переговорах. «Пользуясь случаем, глава РФ пригласил своего туркменского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, которые

планируется провести в Москве. В свою очередь президент Туркменистана поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение»,— говорится в материале.

Как следует из сообщения, в ходе переговоров господин Бердымухамедов и господин Путин обсуждали взаимодействие двух стран. Туркменский лидер выразил российскому президенту признательность «за большой личный вклад в развитие и укрепление» сотрудничества. Господин Путин, как утверждает газета, выразил уверенность, что подписанная ранее декларация об углублении партнерства послужит на пользу развития отношений.

На парад Победы в Москву среди иностранных лидеров прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров. Неизвестно, станет ли он единственным лидером другой страны на мероприятии. Господин Путин также приглашал на парад президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В 2022 году Владимир Путин не приглашал на День Победы в Москву никого из глав зарубежных государств. Дмитрий Песков тогда объяснил, что «это не юбилейная дата». Эмомали Рахмон был единственным иностранным лидером, кто прибыл в Москву на парад в 2021 году.

О подготовке к парадам в России — в материале «Ъ» «Парад, смирно!».

Леонид Уварчев

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