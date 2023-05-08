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Коммерсантъ FM
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Глава МЧС Куренков вылетел в Курган из-за природных пожаров на Урале

Глава МЧС РФ Александр Куренков вместе с оперативной группой вылетел в Курганскую область. В регионе природные пожары перешли на населенные пункты. Министр намерен оценить обстановку на месте и «сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией».

«Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка»,— говорится в комментарии господина Куренкова в Telegram-канале МЧС.

Пожары бушуют в нескольких российских областях. В Курганской области погибли не меньше трех человек. По информации ТАСС, уничтожено больше 42 строений. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Сложная обстановка также наблюдается в Тюменской и Свердловской областях.

О ситуации с пожарами — в публикации «Ъ» «Взрывное решение».

Леонид Уварчев

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