Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась с 20 тыс. до 33 тыс. га

Площадь пожаров в Свердловской области на конец субботы, 6 мая, составляла 33 тыс. га, сообщило региональное правительство. Накануне губернатор Евгений Куйвашев оценил ситуацию как критическую при площади пожара в 20 тыс. га. Борьбу ведут 2,5 тыс. человек, используется 496 единиц техники.

В Свердловской области зафиксировано 53 лесных пожара. За сутки локализовано 15 возгораний, остановлено распространение огня в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Полностью ликвидированы пожары на площади 759 га. Крупные пожары продолжаются в Артемовском, Талицком и Тугулымском районах, а также в Режевском городском округе.

Привлечены вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Из Красноярска переброшены два вертолета Ми-2. В регионе действует противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву. До 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, с 6 мая запрещено посещать ряд природных и лесных парков.

В Свердловской области несколько дней бушуют природные пожары. Губернатор Евгений Куйвашев оценил ситуацию как критическую и запросил федеральную помощь. Накануне, 6 мая, пожар произошел в поселке Первомайский. Огонь перекинулся на склады с порохом, два из них были уничтожены, еще три удалось спасти.

О ситуации с пожарами в Свердловской области — в материале «Ъ» «Ход огнем».

Леонид Уварчев