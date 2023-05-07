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Коммерсантъ FM
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При пожарах в Курганской области погибли как минимум три человека

В результате пожаров в Курганской области погибли как минимум три человека, сообщила пресс-служба регионального главка СКР. Точное число погибших сейчас устанавливается, добавили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

СКР считает, что пожар смог распространиться в результате возможной халатности ответственных должностных лиц, которые не приняли мер к обеспечению пожарной безопасности в рискованный период. Сейчас в районах пожаров работают следственно-оперативные группы.

«В настоящее время сотрудниками специализированных подразделений принимаются все возможные меры с целью локализации и тушения пожара»,— добавили в СКР.

Cегодня, 7 мая, глава региона Вадим Шумков ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всей области в связи с бушующими лесными пожарами. Режим ЧС также ввели сегодня власти Тюменской области. Та же мера действует в ряде муниципалитетов Свердловской области.

Григорий Лейба

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