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Коммерсантъ FM
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Взрывное решение

Свердловский поселок Первомайский эвакуировали из-за пожара на складах с порохом

В поселке Первомайский Свердловской области огонь уничтожил два склада с порохом общей площадью 960 кв. м. В региональном МВД причиной назвали лесные пожары. В федеральной «Авиалесоохране» опровергли эту информацию, заявив, что огонь, наоборот, двинулся в сторону деревьев от складов. Спасатели экстренно эвакуировали из Первомайского около 400 человек. Полиция перекрыла въезд в поселок. В результате возгорания пострадал работник пожарной части.

Тушение пожара в Асбесте

Тушение пожара в Асбесте

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тушение пожара в Асбесте

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании в свердловском поселке Первомайский поступило в дежурную часть МЧС в половине одиннадцатого вечера. Пожар произошел на складах с порохом, которые принадлежат оружейной компании «Гефест-М». Каждый из них вмещает до 20 т пороха. В тушении задействованы около 50 спасателей и 14 единиц спецтехники.

«По одной из отрабатываемых полицией версий, ЧП могло произойти из-за резких порывов ветра, доходивших до 27 метров в секунду, по причине чего верховой лесной огонь мог перекинуться на складские помещения»,— сообщил «Ъ» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В федеральной «Авиалесоохране» опровергли эту информацию. «Наоборот, огонь двинулся в сторону деревьев от складов, что зафиксировала система видеонаблюдения “Лесной дозор”»,— заявили в учреждении.

Глава Режевского городского округа Иван Карташов с 23:30 6 мая ввел на территории муниципалитета режим ЧС и объявил о начале эвакуации граждан. «Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте»,— написал на своей странице «ВКонтакте» господин Карташов. Семь экипажей ГИБДД оказывали помощь в эвакуации населения.

«Представители МВД совместно с муниципалитетом и коллегами из МЧС провели экстренную эвакуацию жителей 15 жилых домов общей численностью порядка 400 человек, из них 32, включая восьмерых детей, размещены в двух пунктах временного размещения города Реж. Дорога, где бушует огненная стихия, перекрыта. В поселке выставлены круглосуточные наряды полиции для обеспечения правопорядка и недопущения возможных фактов мародерства»,— отметил Валерий Горелых.

По его данным, в результате возгорания пострадал работник пожарной части. С предварительным диагнозом «отравление угарным газом» его доставили в городскую больницу. Информации о погибших не поступало. Повреждений и порчи огнем имущества граждан не зафиксировано, заверил полковник Горелых.

В 12:20 в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что пожар в поселке локализован. Огонь уничтожил два склада общей площадью 960 кв. м, спасатели проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров.

На сегодняшний день ситуация с лесными пожарами в Свердловской области — самая сложная в России.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что к 7 мая в области действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тыс. гектаров леса. Количество огнеборцев увеличено до 2,5 тыс. человек, в тушении задействовано почти 500 единиц спецтехники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Из межрегионального лесопатрульного центра «Север» в Красноярске в Свердловскую область переброшены два вертолета МИ-8.

«Крупные пожары продолжаются в Артемовском, Талицком районах — горит более 4 тыс. гектаров леса. В Тугулымском районе — три пожара общей площадью почти 5 тыс. гектаров. Фиксируются также возгорания в Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, на территории ГО Верхняя Пышма»,— заявили в департаменте информационной политики.

За сутки 6 мая удалось локализовать 15 возгораний. 8 пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать. «Принимаются меры по локализации четырех природных пожаров в Асбестовском городском округе. Площадь пожаров составляет 7,2 тыс.гектаров. Для тушения огня и защиты населенных пунктов задействована группировка в составе 136 человек и 12 единиц спецтехники»,— сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

С 5 мая в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации. С 6 мая под запретом посещение лесопарков. До 10 мая в регионе приостановлен сезон весенней охоты. По данным регионального министерства природных ресурсов, причиной большинства пожаров являются неосторожное или беспечное отношение к огню, а также теплая погода и сильный ветер.

Губернатор Свердловской области назвал ситуацию с пожарами в регионе критической и сообщил, что область запросила федеральной помощи для борьбы с ними. «Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. Людям нечем дышать, они свои дома теряют. А эти жарят шашлыки. Хорошо. Если не понимают просьбы по-хорошему, будем разговаривать по-плохому»,— заявил господин Куйвашев, пригрозив нарушителям штрафами до 2 млн руб.

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В МЧС по Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 7 мая. «Местами в регионе ожидается ветер с порывами до 20 м/с, а также чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Рекомендуется соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой погоды. Лучше всего остаться дома. В течение дня лучше держать закрытыми окна, особенно если они выходят на солнечную сторону»,— заявили в ведомстве. По данным уральского гидрометцентра, 7 мая в области ожидается до +16°С, на юго-востоке — до +26°С, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем на юго-западе до умеренного.

Катерина Якушева, Екатеринбург

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