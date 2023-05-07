Пожары уничтожили 124 строения в Тюменской и 42 — в Курганской областях

В Тюменской области пожарами уничтожено 124 строения в деревне Речкина, поселке Богандинский и трех садовых товариществах, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. В Курганской области число уничтоженных строений выросло с 32 до 42.

Собеседник российского госагентства не уточняет, сколько из сгоревших строений были жилыми. В Тюменской области нет пострадавших. В тушении задействованы самолет Ил-76 МЧС России и три вертолета, авиация сбросила около 1219 тонн воды. Группировка будет усилена пожарными подразделениями из Татарстана и Оренбургской области, а также специалистами Волжского спасательного центра. Ограничено движение транспорта с 38 по 41 км федеральной автодороги Тюмень—Омск, в районе поселка Богандинский.

В Тюменской области сегодня, 7 мая, ликвидированы девять ландшафтных и три лесных пожара. Продолжается тушение 12 ландшафтных и 11 лесных пожаров. Объявлена эвакуация семи населенных пунктов. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. К тушению привлечено около 1 тыс. человек и 275 единиц техники.

В Курганской области огонь уничтожил строения в селах Иванково, Кодское, Юлду и деревне Плоской. Эвакуировано 765 человек. Сохраняется угроза перехода огня на восемь населенных пунктов с населением более 4 тыс. человек, сообщил источник ТАСС. В регионе также действует режим чрезвычайной ситуации. Погибли не меньше трех человек.

Природные пожары бушуют в нескольких российских регионах уже несколько дней. Сложная обстановка также наблюдается в Свердловской области, где накануне, 6 мая, сгорели два пороховых склада. В регионе также эвакуируют населенные пункты из-за рисков распространения пожара.

О проблемах с пожарами — в материале «Ъ» «Взрывное решение».

Леонид Уварчев