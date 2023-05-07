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Коммерсантъ FM
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В Тюменской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров. Режим введен во всем регионе. Об этом господин Моор объявил в видеообращении.

«С учетом складывающейся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области»,— заявил губернатор.

Александр Моор напомнил, что в регионе в последние дни складывается очень напряженная обстановка из-за пожаров. «Каждый день мы фиксируем новые очаги ландшафтных, лесных пожаров, все это усугубляется очень жаркой сухой погодой и сильным ветром»,— сказал господин Моор.

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

К тушению пожаров привлечен весь личный состав регионального МЧС, более 1,1 тыс. сотрудников областной противопожарной службы и Авиалесоохраны, привлечены такоже 130 профессиональных пожарных из других регионов. Пожары тушат пять вертолетов, один самолет Ил-76, рассказывает губернатор в срочном обращении к жителям региона.

«Огонь перебрасывается и на жилые строения, на наши населенные пункты, в большинстве случаев причинами возгорания по-прежнему являются поджоги, человеческий фактор»,— отметил Александр Моор и попросил жителей соблюдать все противопожарные меры, в том числе не ходить в лес, не выезжать на пикники и не разводить открытый огонь на дачах.

Ранее в Тюменской области режим ЧС из-за пожаров вводился локально. Согласно прогнозу регионального МЧС, ночью 8 мая на юге Тюменской области сохраняется вероятность усиления ветра до 18-23 м/с.

Подробнее о ситуации читайте в публикации «Ъ» «Ход огнем».

Мария Федотова

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