В Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров

Губернатор Вадим Шумков ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всей Курганской области. Причина — охватившие регион лесные пожары.

Ранее господин Шумков сообщал, что из-за шквального ветра в ряде мест ситуация критическая. «Авиация в воздух подниматься не может»,— написал он в своем Telegram-канале, призвав в случае угрозы немедленно эвакуироваться своими силами.

Сейчас в регион прибыл самолет Ил-76 МЧС РФ, ожидаются два Ил-76 Минобороны, перебрасываются спасатели из других регионов, всего 239 человек и 28 единиц техники. «Общая группировка сил и средств составит более 1 тыс. человек и около 250 единиц техники»,— сообщает региональное управление МЧС.

Под угрозой из-за пожаров находятся населенные пункты в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана. В превентивных целях эвакуировали жителей деревень Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, а также микрорайона Тополя и поселков Увал, Смолино в пригороде Кургана и близлежащих СНТ.

Эвакуированы жители деревни Юлдус Шадринского муниципального округа и деревни Кодское Шатровского муниципального округа. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Курганской области ожидается аномально жаркая погода с температурой выше климатической нормы на 7°C и более.

Ранее режим ЧС из-за пожаров ввели в Тюменской области.

Мария Федотова