Для строительства завода лимонной кислоты под Воронежем готовится площадка

Правительство Воронежской области постановило перевести 35 га в поселке городского типа Анна из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи для строительства производства лимонной кислоты. Это следует из опубликованной документации регионального правительства.

Об изменении категории участка ходатайствовал бизнесмен Анатолий Гревцев. По данным публичной кадастровой карты, участок находится в частной собственности, его кадастровая стоимость до перевода категории земли - 2,38 млн руб.

Анатолий Гревцев - совладелец Аннинского спиртзавода. По данным Kartoteka.ru, ОАО «Аннинский спиртзавод» зарегистрировано в августе 2015 года с уставным капиталом 437,2 млн руб. для производства пищевого спирта. Предприятие принадлежит Анатолию (90,25%) и Денису (9,25%) Гревцевым, а также Марии Колесниковой (0,5%). По итогам 2021 года ОАО отчиталось об убытках в 3,3 млн руб. (прибыль по сравнению с 2020-м увеличилась на 91,7%) при выручке в 3,7 млн руб. (снизилась на 86,3%). Баланс завода оценивался в 217,5 млн руб.

О планах по строительству завода стало известно в конце 2022 года. В перспективе на базе предприятия планируется «создание Биотехнологического парка площадью порядка 35 га».

Владимир Зоркий