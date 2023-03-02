Этот город останется моно

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На ТОСЭР «Котовск» шесть инвесторов заморозили проекты на 2 млрд рублей

Как стало известно «Ъ-Черноземье», шесть компаний остановили реализацию промышленных проектов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Котовск в Тамбовской области. Инвесторы, в том числе иностранные, планировали вложить более 2 млрд руб. в производства растительных масел, кондитерских изделий, упаковки и стройматериалов. Власти региона рассчитывают, что некоторые из них лишь «приостановлены», отмечая, что в ТОСЭР уже есть прецеденты возобновления замороженных проектов. Эксперты считают, что развитию большинства инициатив помешала «узкая специализация».

Котовску пока не удается вырасти в крупный промцентр Тамбовщины

Котовску пока не удается вырасти в крупный промцентр Тамбовщины

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Котовску пока не удается вырасти в крупный промцентр Тамбовщины

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О «приостановке» реализации части инвестпроектов в Котовске «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве Тамбовской области. Данные еще о нескольких остановленных инициативах раскрыты во всероссийском реестре резидентов ТОСЭР, который публикует Министерство экономического развития.

Как стартовал проект «Санрайс ойл» в Котовске

Крупнейшим из замороженных проектов резидентов ТОСЭР стал завод растительного масла и комбикормов ООО «Санрайс ойл» с иностранными инвесторами и объемом вложений 783,3 млн руб. Из них 548,3 млн руб. планировалось привлечь в виде кредита. По первоначальному плану в 2023 году производство уже должно было выйти на полную мощность и стадию окупаемости.

Проект был одним из двух первых на ТОСЭР. Его анонсировали еще в декабре 2018 года тогдашнее руководство области и индийский бизнесмен Пиюш Васойя, представленный как один из руководителей инвестиционной и девелоперской компании Shree Ram Group. Ожидалось производство в год 72 тыс. т подсолнечного масла и 360 тыс. т комбикормов, а власти рассчитывали на появление 67 рабочих мест и рост инвестиций до 2 млрд руб. при дальнейшем развитии предприятия. Сейчас в правительстве области надеются, что проект лишь «приостановлен», а его инициаторы продолжают заниматься «разработкой проектно-сметной документации».

ООО «Санрайс ойл», по данным Kartoteka.ru, остается действующим юрлицом и не имеет судебной или банкротной практики, однако за 2021 и 2020 годы оно отчитывалось о нулевой выручке и прибыли. Ответивший по указанному в ЕГРЮЛ телефону компании заявил «Ъ-Черноземье», что «не связан» с ней. Статуса резидента ТОСЭР «Санрайс ойл» не лишался.

Помимо этого, по данным местных властей, ООО «Экселлентпак» заморозило проект по выпуску металлической тары различного вида, который на этапе старта в 2020-м оценивался в сумму более 300 млн руб. Планировалось, что производственные мощности запустят до конца 2022-го, но более детальные параметры не раскрывались. В правительстве региона сообщили «Ъ-Черноземье», что компания в данный момент «прорабатывает вопрос о поддержке проекта через госкорпорацию ВЭБ.РФ».

Также была «приостановлена» деятельность на ТОСЭР ООО «Борса», как писал «Ъ-Черноземье», отказавшегося от планов по производству промышленной полипропиленовой тканой упаковки за 678 млн руб. в индустриальном парке «Котовск». Компания была одновременно и резидентом ТОСЭР, и участником проекта парка.

Еще несколько анонсированных в Котовске инвестпроектов были закрыты окончательно. Об этом сообщается в реестре резидентов ТОСЭР Минэкономразвития РФ.

Почему было остановлено большинство проектов в индустриальных парках Тамбовской области

Так, тамбовское ООО «Пионер» отказалось от производства керамической теплоизоляции, которое планировалось создать на площадке бывшего лакокрасочного завода в Котовске. Его анонсировали в 2020 году, а заработать предприятие, по первоначальным оценкам, должно было к концу 2021-го. Объем вложений мог составить 76,2 млн руб. Мощность оценивалась более чем в 500 тыс. л жидкой керамической теплоизоляции (термоизоляционной краски) в год. Власти ожидали от инвестора создания 30 рабочих мест.

Среди конечных бенефициаров планировавшегося производства была государственная Корпорация развития Тамбовской области. Она выступала совладельцем с 23% ООО «ПХМ-инжиниринг», которое, в свою очередь, владело 20% «Пионера». Однако к осени 2022-го структура региональных властей вышла из этих проектов.

ООО «Завод милента» отказалось от заявленных в 2019 году намерений по строительству линии для выпуска грузоподъемной ленты мощностью 805 т продукции в год. Стоимость этого проекта оценивалась в 25 млн руб., пуск планировался в 2022-м. Также ООО «Торговый дом "Пять хлебов"» не стало строить кондитерскую фабрику за 219 млн руб. Соглашения с этими тремя инвесторами были расторгнуты, они лишены статуса резидентов, сообщается в реестре Минэкономразвития.

В правительстве Тамбовской области отмечают, что, несмотря на приостановку нескольких проектов, в ТОСЭР «Котовск» остаются 12 резидентов с актуальными и реализующимися проектами. К тому же два из них — производство паллет из опилок ООО «Паллетпресс» и завод ПВХ-пленки ООО «Котовские полимеры» — уже смогли «возобновить реализацию» проектов, которые ранее также были заморожены. Крупнейшим проектом в Котовске на сегодня остается логистический центр для Wildberries стоимостью 8 млрд руб., который планируют возвести в местном индустриальном парке.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что наибольшие шансы на возобновление остаются у проекта «Санрайс ойла» и кондитерской фабрики «Пять хлебов».

«Они выглядят наиболее универсальными и жизнеспособными в сегодняшней конъюнктуре, если, конечно, у инвесторов найдутся возможности вернуться к своим планам,— говорит господин Хазанов.— Остальные инициативы были узкоспециализированными, поэтому и трудностей для них видится больше. Можно предположить, что инициаторы столкнулись с целой группой факторов, начиная от финансовых сложностей, заканчивая резким изменением ситуации на рынках».

Вместе с тем господин Хазанов считает, что из-за отказа части компаний от своих планов тамбовскую ТОСЭР «не стоит считать неэффективной». «Предлагаемые регионом преференции остались актуальными. Это вопрос именно ответственности самих инвесторов, их решений и глубины планирования»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников

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