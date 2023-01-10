ЛУКОЙЛ нашел помощь на Кипре

ЛУКОЙЛ, вынужденный остановить поставки нефти на собственный НПЗ на Сицилии ISAB из-за введенного 5 декабря эмбарго ЕС, наконец нашел покупателя на актив. Им стала компания G.O.I. Energy, которая принадлежит кипрскому инвестфонду Argus New Energy Fund. Сумма сделки не разглашается, но могла составить более чем €1,5 млрд. Инвесторы Argus уже владеют долями в крупной израильской нефтеперерабатывающей группе Bazan. По мнению экспертов, покупатель ISAB смог предложить хорошую цену за актив и заручился поддержкой Trafigura для стабильных поставок нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Швейцарский трейдер ЛУКОЙЛа Litasco заключил соглашение с G.O.I. Energy Limited о продаже НПЗ ISAB в Италии, сообщила российская нефтекомпания. Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года, ее сумма не раскрывается. Закрытие сделки будет зависеть от получения разрешений от правительства Италии.

В релизе ЛУКОЙЛа отмечается, что G.O.I. Energy является энергетическим подразделением Argus New Energy Fund. Два фонда с таким же названием зарегистрированы на Кипре, последний создан в июле 2022 года для инвестиций в нефтепереработку. «G.O.I. представляет собой партнерство ведущих экспертов с богатым опытом в области нефтепереработки, нефтетрейдинга, а также финансовой реструктуризации в нефтепереработке»,— говорится в сообщении ЛУКОЙЛа. Инвесторы G.O.I. владеют контрольным пакетом группы Bazan, указывает ЛУКОЙЛ. Bazan является крупнейшим переработчиком нефти в Израиле, управляет НПЗ в Хайфе. Максимальная мощность переработки Bazan — 9,8 млн тонн нефти в год. По данным Тель-Авивской фондовой биржи, владельцами Bazan являются Israel Corporation (7,3%, ее крупнейший акционер Идан Офер) и Israel Petrochemical Enterprises (24%), остальное торгуется на бирже.

После смены собственника в ISAB поставки нефти и отгрузки нефтепродуктов по заключенному соглашению будет осуществлять трейдер Trafigura. В последние годы загрузка НПЗ составляла 10–11 млн тонн (в пандемийном 2020 году — 8 млн тонн), на ISAB приходится 22% всех поставок топлива на итальянский рынок, при этом более 95% производимых НПЗ нефтепродуктов реализуются через Lukoil Italia и Litasco. Этот завод был самым крупным, модернизированным и прибыльным из зарубежных перерабатывающих предприятий ЛУКОЙЛа. У компании еще остаются нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии, а также доля в НПЗ в Нидерландах. Свою сеть АЗС в Европе ЛУКОЙЛ продал после начала конфликта на Украине в 2014 году.

С начала декабря завод, у которого возникли проблемы из-за шестого пакета санкций, запретивших покупку морских партий российской нефти, находится под управлением государства. Так, ISAB столкнулся с отказом контрагентов предоставлять финансирование для альтернативных поставок, хотя ЛУКОЙЛ и его дочерний швейцарский трейдер Litasco не находятся под санкциями. В связи с этим ЛУКОЙЛ столкнулся с острой необходимостью в скорейшие сроки найти покупателя на актив, иначе заводу могло грозить закрытие, чего опасались и итальянские власти. Переговоры велись с несколькими покупателями, среди которых была американская Crossbridge Energy Partners, которая заручилась поддержкой трейдера Vitol.

В последние месяцы ЛУКОЙЛ вел переговоры с рядом игроков о продаже ISAB, несмотря на отсутствие формальных ограничений на работу НПЗ, ценность актива для компании заметно снизилась из-за введенных странами ЕС ограничений на поставку нефти из России, отмечает Сергей Кондратьев из Института экономики и финансов. Он полагает, что G.O.I. Energy предложила компании более привлекательные условия. НПЗ неофициально оценивался для продажи в €1,5 млрд, напоминает эксперт, что заметно ниже рыночной стоимости актива, составляющей €3 млрд, исходя из оценки 2013 года и затрат на модернизацию в 2014–2022 годах.

Дмитрий Козлов