Италия разрешила продажу НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии кипрской компании

Совет министров Италии одобрил сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии, которую ЛУКОЙЛ заключил с группой G.O.I. Energy, сообщает газета il Fatto Quotidiano. По ее данным, власти страны ввели ряд условий — в частности, возможность отслеживать происхождение нефти, поступающей на НПЗ. Кроме того, будут контролироваться уровень занятости персонала завода и загруженность его производственных мощностей.

ISAB — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Италии, раньше он закупал 30–40% сырья в России. ЛУКОЙЛ приобрел завод в 2008 году, в собственности компании находится 49% предприятия. До пандемии COVID-19 объем производства ISAB составлял 10,6 млн т в год, это 13% общего объема переработанной нефти в Италии.

В январе ЛУКОЙЛ заключил сделку с G.O.I. Energy о продаже НПЗ ISAB за €1,5 млрд. В соглашении также участвует сырьевой трейдер из Сингапура Trafigura. Он будет предоставлять заводу оборотный капитал и сырую нефть, а также займется сбытом производимого на нем очищенного топлива. Закрытие сделки планировалось 31 марта, но итальянские чиновники приостановили этот процесс. Financial Times писала, что итальянские чиновники решили пересмотреть соглашение после того, как правительство США в частном порядке выразило обеспокоенность тем, что российская компания продает свой актив малоизвестному фонду на Кипре.

Подробнее о сделке читайте в публикации «Ъ» «ЛУКОЙЛ нашел помощь на Кипре».

Лаура Кеффер