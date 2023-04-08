FT: Италия пересмотрит сделку по продаже НПЗ ЛУКОЙЛа на Сицилии на фоне обеспокоенности США

Итальянские чиновники планируют пересмотреть соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB в Италии, которое ЛУКОЙЛ заключил с группой G.O.I. Energy. Это решение власти Италии приняли после того, как правительство США в частном порядке выразило обеспокоенность тем, что российская компания продает свой актив малоизвестному фонду на Кипре, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

ISAB — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Италии, раньше он закупал 30–40% сырья в России. ЛУКОЙЛ приобрел завод в 2008 году, в собственности компании находится 49% предприятия. До пандемии COVID-19 объем производства ISAB составлял 10,6 млн т в год, это 13% общего объема переработанной нефти в Италии.

В январе ЛУКОЙЛ заключил сделку с G.O.I. Energy о продаже НПЗ ISAB за €1,5 млрд. В соглашении также участвует сырьевой трейдер из Сингапура Trafigura. Он будет предоставлять заводу оборотный капитал и сырую нефть, а также займется сбытом производимого на нем очищенного топлива.

Закрытие сделки ожидалось 31 марта, но итальянские чиновники приостановили этот процесс. По словам источников издания, знакомых с ходом переговоров, представители Вашингтона попросили Рим подтвердить, что в G.O.I. Energy нет российского участия.

Соруководитель по торговле сырой нефтью в Trafigura Бен Лакок подтвердил FT, что представители компании на нынешней неделе встречались с итальянскими чиновниками, чтобы «ответить на их вопросы», и заявил, что встреча была «позитивной» и процесс двигается.

Неназванный итальянский чиновник сообщил изданию, что Рим настроен оптимистично и ожидает одобрения сделки на следующей неделе. Однако некоторые представители властей все еще обеспокоены тем, что стратегический объект собирается приобрести малоизвестная компания с Кипра.

G.O.I. Energy в ответе на запрос FT категорически отрицала какое-либо участие России в ее финансировании. В компании заявили, что в составе ее инвесторов только «греки, израильтяне и киприоты». Кроме того, председатель правления компании, Христодулос Дамиану, является консулом Украины на Кипре.

Подробнее о сделке — в материале «ЛУКОЙЛ нашел помощь на Кипре».

Эрдни Кагалтынов