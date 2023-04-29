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Пожар догорел до суда

В Свердловской области арестовали обвиняемых по делу о трагедии в Сосьве

Суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о мощном пожаре в поселке Сосьва (Свердловская область), в результате которого погибли два человека, а более 600 местных жителей остались без домов. Обвиняемыми по делу выступают специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев и управляющий пилорамой, с которой, предположительно, начался пожар, Газанфар Мамедов. Следствие настаивало на их аресте, опасаясь, что обвиняемые начнут давить на свидетелей и препятствовать расследованию. Подсудимые вину не признают.

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

40-летнего Вячеслава Алексеева и 29-летнего сына владельца пилорамы Натига Мамедова Газанфара Мамедова задержали в четверг, 27 апреля, а спустя сутки им были предъявлены обвинения. Чиновнику инкриминируют халатность, повлекшую гибель двух человек, особо крупный ущерб и существенное нарушение прав граждан и организации (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Управляющего пилорамой же обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности).

В субботу, 29 апреля, Серовский районный суд заключил обоих фигурантов под стражу до 26 июня. Следствие настаивало на такой мере пресечения, опасаясь, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Кроме того, Газанфар Мамедов, по мнению силовиков, может попытаться скрыться от органов следствия и суда.

Адвокат Вячеслава Алексеева Татьяна Сазонова в разговоре с «Ъ» заявила о намерении обжаловать меру пресечения.

«Мой клиент с предъявленными обвинениями не согласен и вину не признает. Ему вменяют в вину, что он не планировал пожарно-профилактическую работу на территории округа»,— отметила она.

Ранее серовское издание «Глобус» опубликовало видео, на котором Газанфар Мамедов заявляет о своей невиновности, утверждая, что пожар в Сосьве начался на территории другой лесопилки. «В 2021 год, ориентировочно апрель—май, все началось с этого. Вот в этот период у нас уже штабеля горели. Все из-за того, что там, со стороны улицы Московской, ИП свозит горбыль и опил. Всегда горела эта сторона и лес, по которому в поселок пошел весь пожар»,— заявил мужчина. Он добавил, что их пилорама всегда увозила отходы лесопиления в котельную в поселок Кошай, что подтверждают договоры.

Газанфар Мамедов назвал день, когда начался пожар, роковым для всей Сосьвы. Обвиняемый добавил, что их компания вызывала в тот день пожарную службу, которая, по его словам, не стала к ним приезжать, а начала объезжать бани и дачи.

«Но самый большой очаг возгорания,— подчеркнул Мамедов,— дошел до нас, и он перекинулся, соответственно, на лес. Все сгорело... Мы никого не убивали, мы потерпели тоже убытки».

Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля, однако полностью ликвидировать огонь удалось лишь спустя два дня. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. По данным МЧС, пожар тушили 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолеты.

По одной из отрабатываемых версий, огонь мог вспыхнуть из-за тлевшего на территории пилорамы опила. В результате инцидента погибли два человека — 62-летний мужчина, тело которого обнаружили на следующий день после начала пожара, и пожилая женщина, которая несколько суток числилась пропавшей.

Как от огня пострадала Курганская область

Огонь уничтожил 108 домов — жилье потеряли более 600 человек. При этом 1,2 тыс. домов удалось спасти. Для оценки помощи пострадавшим от пожаров в Сосьву приезжали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По итогам встречи с местными жителями и координационного совещания было принято решение построить для погорельцев 60-квартирный дом и индивидуальные модульные дома. Глава региона поручил закончить работы в течение одного строительного сезона — до осени.

На каждую семью, пострадавшую от пожара, сформируют паспорт, в котором будет собрана вся информация о членах семьи, нанесенном пожаром ущербе и конкретных потребностях людей.

Для компенсации ущерба погорельцам из резервного фонда региона будет выделено более 95 млн руб.

За обстановкой в Сосьве следит Владимир Путин, заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отмечал, что Александр Куренков и Евгений Куйвашев отчитались перед президентом об итогах встречи с погорельцами. 2 мая губернатор также будет должен доложить главе государства о мерах помощи потерявшим жилье.

На фоне мощного пожара в свердловском поселке МЧС России предложило внести изменения в законодательство, касающиеся ответственности собственников земель за их противопожарное состояние. Ведомство считает, что в случае возгораний необходимо привлекать к ответственности собственников земельных участков вне зависимости от того, кто был нарушителем противопожарной безопасности.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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Сосьва после пожара

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Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Территория ЛИУ №23 после пожара

Территория ЛИУ №23 после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Пожар начался 25 апреля. Локализовали огонь примерно через сутки на площади 9 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение удалось только вечером 27 апреля

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Домов в Сосьве лишились более 600 человек, есть один погибший

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы работают на территории поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория ЛИУ №23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав недалеко от поселка Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, пострадавших от пожаров. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинск. Возбуждены уголовные дела

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Территория ЛИУ №23 после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Виды поселка после пожара

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудник МЧС России заправляет служебный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Тушение пожара в Сосьве

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава МЧС РФ Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы в процессе оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка Сосьва в здании школы получают гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На различные выплаты для погорельцев в Свердловской области власти выделят более 95 млн руб. — будет построен 60-квартирный дом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков (на сцене слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с жителями поселка. Из-за ЧП главе региона пришлось прервать командировку в Узбекистан

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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