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«Дети бегают с ведрами, помогают тушить»

В Свердловской области горят жилые дома в нескольких населенных пунктах

Одним из первых регионов, серьезно пострадавших от весенних пожаров в нынешнем году, стала Свердловская область. Сегодня днем здесь, по предварительным данным, огонь затронул около 50 жилых домов. Спасатели эвакуировали жителей, а также 240 осужденных из исправительной колонии в поселке Сосьва. Прокуратура начала проверять, как соблюдаются права погорельцев, а региональные власти пообещали оказать пострадавшим материальную поддержку.

Последствия пожара в Ольхонском районе

Последствия пожара в Ольхонском районе

Фото: МЧС России

Последствия пожара в Ольхонском районе

Фото: МЧС России

Сразу пять масштабных пожаров в поселках Свердловской области зафиксировано к вечеру 25 апреля. Как рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, непростая ситуация складывается в поселке Таежный (Махневский городской округ), Сосьве, Первоуральске, Байкалово и Серове. «Представители министерства общественной безопасности выехали в Таежный, министр лично уехал в Сосьву. Начальник главного управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев в Первоуральске, сейчас также отправляется в Сосьву. На территории региона работают все силы областной группировки, федеральной группировки МЧС. Нам сейчас очень важно помочь всем необходимым нашим людям, чье имущество пострадало в пожаре»,— рассказал господин Шмыков.

Как сообщило МЧС, в Сосьву были направлены вертолет Ми-8 и группировка пожарных. Там горят отходы деревопроизводства и расположенные рядом строения.

«Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности»,— объяснило МЧС.

К тушению этого пожара привлекли 60 человек и 15 единиц техники. Огнем повреждено уже около двух десятков частных домов. «Огонь не утихает. Совсем скоро начнут гореть школы. Дети бегают с ведрами, помогают тушить»,— цитирует местный портал Е1 одну из жительниц Сосьвы. По данным очевидцев, в поселке густой дым и запах гари.

Рядом с местом пожара находится исправительная колония ЛИУ-23. Как рассказала «Ъ» пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области, для недопущения распространения огня на территорию колонии работают пожарная техника и спасатели. «Все 240 осужденных из ЛИУ-23 эвакуированы. Сотрудники ведомственной пожарной охраны ГУ ФСИН совместно с расчетами МЧС продолжают тушить возгорание. Группировка усилена пожарными расчетами из ИК-8 (поселок Гари), ИК-3 и ИК-16 (Краснотурьинск) и ИК-54 (Новая Ляля)»,— рассказали в ГУ ФСИН.

Более 20 домов были охвачены огнем в поселке Таежный. По данным представителей МЧС, оттуда эвакуированы 27 человек, из них 3 ребенка. Люди направлены в пункт временного размещения.

В поселке Прогресс (под Первоуральском) крупный пожар начался на пилораме. На ее территории горели пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м. «Существует угроза распространения пожара на жилые дома. Информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвуют 22 человека и 7 единиц техники»,— сообщило МЧС. Для тушения пожара задействован пожарный поезд, муниципалитет дополнительно направил к месту машины для доставки воды.

Еще один пожар зафиксирован в Карпинске. По словам очевидцев, он начался с хозяйственных построек, а затем перешел на дома. «Люди в панике выносили детей и технику с места пожара»,— говорится в сообщении Telegram-канала «Жесть Екатеринбург». По данным прокуратуры, несколько жилых домов горят и в поселке Висим (Пригородный район).

Свердловская прокуратура начала проверку соблюдения прав граждан, чьи дома пострадали от пожаров. В региональном правительстве заявили, что совместно с главами муниципалитетов в самое ближайшее время проработают вопросы, связанные с материальной поддержкой погорельцев.

С 15 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Температура воздуха в Свердловской области сегодня превысила +20°C.

Как российские регионы намерены бороться с природными пожарами

«Как показывает практика, причины возгораний чаще всего связаны с неосторожным обращением с огнем. На приусадебных участках, возле жилых домов, во дворах, в садоводческих организациях необходимо максимально ограничить любые действия, связанные с огнем. Ветер очень сильный»,— обратился к свердловчанам Алексей Шмыков, призвав максимально соблюдать меры пожарной безопасности.

Мария Игнатова, Екатеринбург

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