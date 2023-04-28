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Коммерсантъ FM
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МЧС предлагает закрепить ответственность за пожары за собственниками земли

МЧС России предложил внести изменения в законодательство, касающиеся ответственности собственников земель за их противопожарное состояние. Ведомство считает, что в случае возгораний необходимо привлекать к ответственности собственников земельных участков вне зависимости от того, кто был нарушителем противопожарной безопасности.

«Наша задача инициировать изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом, если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица, связанные с обеспечением пожарной безопасности»,— рассказал замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов (цитата по ТАСС). Господин Воронов уточнил, что соответствующие законодательные изменения будут разработаны в ближайшее время и представлены на рассмотрение правительства.

По его словам, МЧС решило выйти с подобными предложениями на фоне мощного пожара в свердловском поселке Сосьва, в результате которого погибли два человека, а сам населенный пункт был практически полностью уничтожен. Президент Владимир Путин провел разговор с губернатором Евгением Куйвашевым и поручил оказать необходимую помощь погорельцам в срок до 2 мая. Глава региона ввел в области режим повышенной готовности и принял решение срочно вернуться из Узбекистана, где находился в командировке.

Подробнее о пожаре в свердловском поселке Сосьва читайте в публикации «Ъ» «Огонь дошел до президента».

Александр Кислов

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