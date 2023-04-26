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«Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось»

В свердловском поселке огнем уничтожено около сотни домов, введен режим ЧС

В Свердловской области за сутки в пожарах пострадало около 200 строений — уничтожено или повреждено огнем 134 жилых дома. Самый масштабный пожар зафиксирован в поселке Сосьва, там огнем уничтожено около сотни домов, железнодорожные вагоны с пиломатериалами, один человек погиб. Региональные власти ввели в поселке режим ЧС, возбуждено два уголовных дела.

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Пожар в поселке Сосьва (Свердловская область) начался днем 25 апреля возле лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. По данным регионального ГУ ФСИН, там загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра. Уже вечером в поселке был введен режим ЧС. Огонь бушевал всю ночь, и на утро стало известно, что в пожаре уничтожено около 100 жилых домов. По данным МЧС, пожар в Сосьве тушили 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии. Из лечебно-исправительного учреждения эвакуировали 240 осужденных, а также питомник служебных собак. Людей, чьи дома пострадали, отправили в пункты временного размещения.

Во время тушения и разбора завалов нашли тело мужчины. По предварительным данным, это 62-летний местный житель. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела. Одно из них по ст. 109 УК РФ — по факту причинения смерти по неосторожности. Второе уголовное дело по ст. 293 УК РФ — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в пожароопасный период.

По данным портала 66.ru, местные жители ищут своих родственников. На связь с вечера 25 апреля не выходит пожилая местная жительница, которая передвигается на костылях. Сейчас спасатели разбирают завалы дома.

Ближе к ночи на железнодорожной станции Сосьва загорелись восемь железнодорожных вагонов с пиломатериалами. По данным центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, на железную дорогу пожар перекинулся с частного сектора. Следователи проводят проверку.

«Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, колония (ЛИУ.— “Ъ”) — полностью. В целом там полный ужас. Людей расселяют по школам»,— цитирует очевидца портал Е1. В ГУ ФСИН заявили, что подсчитывают ущерб, но отметили, что сгоревшие здания исправительного учреждения были деревянными и старыми.

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Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

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Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Вечером во вторник губернатор Евгений Куйвашев поручил провести заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По поручению главы в Сосьву отправились заместитель главы региона Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. В регион прибыл замминистра МЧС России Илья Денисов. Они координируют работу на месте. Особое внимание решено уделить расселению людей.

Локализовать пожар на площади 9 тыс. кв. м в Сосьве удалось только утром 26 апреля. Спасатели отстояли от огня порядка 1,2 тыс. домов. По данным областной прокуратуры, сотрудники организовали приемную и выясняют у пострадавших, какая необходима помощь прямо сейчас. Граждане пишут обращения.

Помимо Сосьвы крупные пожары накануне начались сразу в нескольких свердловских населенных пунктах: поселке Таежный Махневского городского округа, в Первоуральске, Байкалово, Серове, Висиме. Пожар в поселке Таежный локализован утром на площади 2,7 тыс. кв. м. Спасатели отстояли от огня 79 домов. Работы по тушению пожаров продолжаются.

Всего в регионе от огня пострадало 178 строений: повреждены или сгорели 134 жилых дома, 32 нежилых, 8 дачных домов, магазин и другие постройки, сообщили в МЧС.

«Настоящим испытанием стали прошедшие сутки для пожарных Свердловской области. На территории области действовало шесть крупных техногенных пожаров. Благодаря усилиям огнеборцев удалось отстоять от огня более 1,2 тыс. жилых домов в населенных пунктах Таежный и Сосьва. Всего к тушению пожаров привлекались более 380 человек и 112 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России (совершены 20 сливов, сброшены 60 тонн воды)»,— рассказали в региональном МЧС.

По данным регионального правительства, сейчас все коммунальные, энергетические и газовые службы находятся в режиме повышенной готовности в связи с пожарами. По словам первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова, Минздравом организован переезд жителей Сосьвы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, а также беременных женщин в медучреждения Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли. Это связано с задымленностью от пожара в поселке. «У нас таких пожаров на территории области еще не было. Уверен, что следственные органы и правоохранительные ведомства найдут причину и виновный в этом пожаре будет привлечен к ответственности. Нам же с вами сейчас нужно определиться, как действовать дальше»,— сказал на встрече с жителями Александр Кудрявцев.

Сейчас местным жителям нужно определиться: хотят они остаться в Сосьве или уехать из поселка. В ближайшее время людям предоставят первую обязательную выплату — 10 тыс. руб. Муниципальной комиссии предстоит определить ущерб по каждому дому.

Мария Игнатова, Екатеринбург

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