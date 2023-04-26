Огонь дошел до президента

В поселке Сосьва (Свердловская область), где огнем уничтожено около 100 домов, обнаружили тело второго погибшего. Это пожилая женщину, которая числилась пропавшей. Президент Владимир Путин провел разговор с губернатором Евгением Куйвашевым и поручил оказать необходимую помощь погорельцам в срок до 2 мая. Глава региона ввел в области режим повышенной готовности и принял решение срочно вернуться из Узбекистана, где находился в командировке. Он сам намерен отправиться в горящую Сосьву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация после пожара в поселке Сосьва, Свердловской области

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Ситуация после пожара в поселке Сосьва, Свердловской области

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности на территории региона в связи с масштабными пожарами. Министерству общественной безопасности поручено обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.

Напомним, в свердловском поселке Сосьва днем 25 апреля начался пожар возле лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. Огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра. Уже вечером в поселке был введен режим ЧС. Огонь бушевал всю ночь, и наутро стало известно, что в пожаре уничтожено около 100 жилых домов. Локализовали пожар 26 апреля на площади 9 тыс. кв. м.

В результате сгорели лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) для заключенных (240 осужденных были эвакуированы) и восемь грузовых железнодорожных вагонов.

По данным на вечер 26 апреля, в пожаре погибли два человека. Под завалами сгоревшего дома был найден 62-летний мужчина. Вечером в среду следователи заявили, что обнаружены обгоревшие останки еще одного человека, предположительно пожилой женщины, которая после пожара числилась пропавшей. Ранее портал 66.ru сообщал, что на связь с вечера 25 апреля не выходила пожилая местная жительница, передвигающаяся на костылях.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В рамках другого уголовного дела — по ст. 293 УК РФ — расследуется возможная халатность со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в пожароопасный период. Руководитель МЧС РФ Александр Куренков заявил, что нарушения требований пожарной безопасности в поселке Сосьва были выявлены еще в начале апреля в ходе выездной внеплановой проверки. Тогда же было выдано предписание об их устранении.

По одной из отрабатываемых версий, пожар мог вспыхнуть из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила, рассказал официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, сейчас в Сосьве полицейские круглосуточно патрулируют улицы, чтобы не допустить мародерства.

Как ранее заявлял региональный министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, таких пожаров на территории области еще не было. О пожаре в Сосьве, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в курсе Владимир Путин. Евгений Куйвашев провел телефонный разговор с президентом, доложив о ситуации в сгоревшем поселке. Глава государства поручил губернатору оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров и доложить 2 мая о мерах помощи потерявшим жилье. Евгений Куйвашев, который в эти дни находился на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, принял решение срочно вылететь из Узбекистана и отправиться в Сосьву.

Для жителей поселка, потерявших дома и имущество, открыли горячие линии, а в местном Доме культуры развернули центр помощи людям, куда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по другим вопросам. «Сейчас в поселке оперативно организуется работа по доставке воды, по восстановлению электроснабжения именно по уцелевшим домам. Идет формирование сил и средств на зачистку уже пострадавших домовладений и на решение тех вопросов, которые будут возникать. На летнее время прорабатывается вариант размещения детей в наших загородных лагерях»,— рассказал первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Он добавил, что в регионе есть вся необходимая нормативная база, чтобы оказать материальную помощь погорельцам. В первую очередь им выплатят 10 тыс. руб. Далее рассчитываются выплаты по утрате имущества — до 100 тыс. руб. на человека, но не более 300 тыс. руб. на семью. Затем начнется проработка вопросов, связанных с жильем. По данным регионального правительства, часть жителей Сосьвы хочет остаться жить в поселке и восстанавливать дома.

По словам начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева, сил и средств для ликвидации пожара в Сосьве достаточно.

Мария Игнатова, Екатеринбург