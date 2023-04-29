Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью потушен

Пожар на нефтехранилище в Севастополе полностью потушили, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Два часа назад он говорил, что возгорание ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м

«Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован. На месте остается дежурный расчет»,— написал он в Telegram.

Пожар произошел сегодня, 29 апреля, утром. Ему присваивали четвертый уровень сложности, сгорели четыре цистерны. Никто не пострадал. По словам господина Развожаева, нефтебазу атаковал украинский беспилотник, еще один БПЛА сбили. Он уверял, что ЧП не повлияет на снабжение Севастополя топливом.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер