Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 430-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 29 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым. Причиной пожара на нефтебазе в Севастополе стали беспилотники, подтвердил губернатор Михаил Развожаев. Власти Псковской и Орловской областей решили отказаться от парадов на 9 мая. Турция заявила о готовности войти в рабочую группу по транзиту аммиака из Тольятти в Одессу. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

12:03. Мэрия и полиция Варшавы заблокировали ворота школы при посольстве РФ. Власти Польши дали время до 19:00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве, чтобы покинуть здание.

11:57. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания решила предложить генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву пост первого заместителя командира ЧВК Дмитрия Уткина (Вагнера). СМИ писали, что на этой неделе господин Мизинцев покинул пост замглавы Минобороны.

11:49. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Северная Македония стала 36 страной, которая присоединилась к заявлению о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины».

11:43. На Украине при помощи США развернута сеть датчиков обнаружения ядерных взрывов.

11:24. Власти Севастополя исключили эвакуацию жителей из-за пожара на нефтебазе.

11:23. Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом.

11:18. «Ростех» анонсировал производство новейших истребителей и танков.

11:15. Начальник Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак считает, что в краткосрочной перспективе «ничто не указывает на то, что у России нет денег на войну».

11:11. Пока нет прогресса в выполнении требований России, касающихся зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

11:11. Власти Псковской и Орловской областей решили отказаться от парадов на 9 Мая.

11:10. Президент Кипра предложил ЕС альтернативу российскому газу. Никос Христодулидис предложил покрывать 15% потребностей ЕС в природном газе энергоресурсами Восточного Средиземноморья.

11:09. На минувшей неделе, отмечает Bloomberg, румынское правительство утвердило план сокращения выплат почти 100 тыс. украинских беженцев.

11:09. Выходцы из Вологды Игорь и Дмитрий Бухманы, создавшие игровую студию Playrix, которая разработала игры Homescapes и Gardenscapes, нашли в Лондоне место для постоянного офиса инвесткомпании Rix Capital, управляющей их личными вложениями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

11:06. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Yle подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. Он убежден, что Украина «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль». Сроки наступления он не назвал.

11:05. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провальными попытки западных стран изолировать Россию. По его словам, «мировое большинство» не хочет «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий». О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 429-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...