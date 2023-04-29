Что происходит после ввода войск России на Украину. День 430-й

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым. Причиной пожара на нефтебазе в Севастополе стали беспилотники, подтвердил губернатор Михаил Развожаев. Власти Псковской и Орловской областей решили отказаться от парадов на 9 мая. Турция заявила о готовности войти в рабочую группу по транзиту аммиака из Тольятти в Одессу. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

12:03. Мэрия и полиция Варшавы заблокировали ворота школы при посольстве РФ. Власти Польши дали время до 19:00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве, чтобы покинуть здание.

11:57. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания решила предложить генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву пост первого заместителя командира ЧВК Дмитрия Уткина (Вагнера). СМИ писали, что на этой неделе господин Мизинцев покинул пост замглавы Минобороны.

11:49. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Северная Македония стала 36 страной, которая присоединилась к заявлению о создании специального трибунала «по преступлениям агрессии России против Украины».

11:43. На Украине при помощи США развернута сеть датчиков обнаружения ядерных взрывов.

11:24. Власти Севастополя исключили эвакуацию жителей из-за пожара на нефтебазе.

11:23. Губернатор Развожаев: пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение Севастополя топливом.

11:18. «Ростех» анонсировал производство новейших истребителей и танков.

11:15. Начальник Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак считает, что в краткосрочной перспективе «ничто не указывает на то, что у России нет денег на войну».

11:11. Пока нет прогресса в выполнении требований России, касающихся зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

11:11. Власти Псковской и Орловской областей решили отказаться от парадов на 9 Мая.

11:10. Президент Кипра предложил ЕС альтернативу российскому газу. Никос Христодулидис предложил покрывать 15% потребностей ЕС в природном газе энергоресурсами Восточного Средиземноморья.

11:09. На минувшей неделе, отмечает Bloomberg, румынское правительство утвердило план сокращения выплат почти 100 тыс. украинских беженцев.

11:09. Выходцы из Вологды Игорь и Дмитрий Бухманы, создавшие игровую студию Playrix, которая разработала игры Homescapes и Gardenscapes, нашли в Лондоне место для постоянного офиса инвесткомпании Rix Capital, управляющей их личными вложениями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

11:06. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Yle подтвердил, что украинские военные планируют контрнаступление. Он убежден, что Украина «сумеет отразить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров под контроль». Сроки наступления он не назвал.

11:05. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провальными попытки западных стран изолировать Россию. По его словам, «мировое большинство» не хочет «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий». О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил.