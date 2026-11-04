Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В церемонии также приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Корнилий, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий Талгат Таджуддин. Помимо этого на мероприятии присутствовали члены общественного движения «Волонтеры Победы» и Ассоциации ветеранов СВО, а также активисты из Общероссийского народного фронта и представители «Юнармии».