Губернатор Севастополя сообщил об отсутствии пострадавших при пожаре на нефтебазе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате пожара на резервуаре с топливом в Казачьей бухте никто не пострадал. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. По словам губернатора, пожару присвоен четвертый уровень сложности, на локализацию возгорания «потребуется время».

«Гражданским объектам ничего не угрожает», — добавил господин Развожаев. На месте работают 18 пожарных расчетов, ожидается прибытие пожарного поезда. Ранее губернатор сообщал, что причина возгорания, по предварительным данным,— атака беспилотника. По данным газеты «Известия», дрон принадлежал вооруженным силам Украины.

Помимо губернатора, на место происшествия прибыли начальник главного управления МЧС по Севастополю Алексей Рохлин, врио начальника УМВД Александр Михайлов, прокурор города Максим Жук.

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