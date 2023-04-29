Развожаев уточнил, что удар по нефтебазе в Севастополе нанес один беспилотник

Пожар на нефтебазе в Севастополе произошел из-за удара одного беспилотника, а не двух, как предполагалось раньше, заявил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, второй БПЛА сбили. Это выяснилось «после работы экспертов на месте».

«До нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом»,— написал господин Развожаев в Telegram.

Пожар произошел сегодня, 29 апреля. Ему был присвоен четвертый уровень сложности, загорелись четыре цистерны, пострадавших нет. Возгорание потушили на площади 1 тыс. кв. м. Михаил Развожаев уверял, что ЧП не повлияет на снабжение Севастополя топливом.

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Лаура Кеффер