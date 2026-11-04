Минэнерго объяснило ограничение подачи электричества в Крыму
Минэнерго назвало удары ВСУ по энергетике причиной отключения света в Крыму
ВСУ в ночь на 4 ноября нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в России, сообщило Минэнерго РФ. По его данным, из-за атаки отключилось электроснабжение в Крыму и Севастополе.
Министерство уточнило, что были введены графики временного отключения потребления электроэнергии. «Энергетики незамедлительно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ... Социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания»,— сказано в пресс-релизе ведомства.
В Крыму второй день подряд ограничивают подачу электричества. В обоих случаях крымские власти говорили, что за пределами Крыма «произошла авария в энергосистеме». Сколько потребителей осталось без света, не уточняется.