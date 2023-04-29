Пожар на нефтебазе в Севастополе потушили на площади 1 тыс. кв. м

На нефтехранилище в Севастополе ликвидировали открытое горение на площади 1 тыс. кв. м, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, пожарные ведут проливку территории.

«На месте работают более 150-ти человек и 50-ти единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники»,— написал он в Telegram.

Возгорание началось сегодня, 29 апреля. Ему был присвоен четвертый уровень сложности, пострадавших нет. Пожар охватил четыре цистерны. Господин Развожаев говорил, что атаку осуществили с украинских беспилотников. Он утверждает, что ЧП не повлияет на снабжение Севастополя топливом.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер