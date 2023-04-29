Губернатор Севастополя сообщил о повреждении четырех цистерн в результате пожара на нефтебазе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пожар на резервуаре с топливом в Казачьей бухте «фактически локализован». Повреждены четыре цистерны, остальные изолированы и охлаждаются, добавил губернатор.

«Те четыре цистерны, по которым были нанесены удары, они практически уже догорели»,— сказал губернатор журналистам (цитата по «РИА Новости»). Между тем губернатор заверил, что инцидент не повлияет на снабжение Севастополя топливом.

По предварительной информации, пожар возник в результате удара беспилотника. Газета «Известия» уточняла, что беспилотник принадлежал ВСУ. Пожару площадью 1 тыс. кв. м был присвоен четвертый класс сложности, пострадавших, по предварительным данным, нет.

На месте работают 18 пожарных расчетов, 60 пожарных. Михаил Развожаев отмечал, что ситуация осложняется большим объемом топлива в резервуарах. При этом, по его словам, гражданским объектам ничего не угрожает. Роспотребнадзор проводит замеры ПДК (предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ) в ближайшем микрорайоне.

Лусине Баласян