«После каждого гола гремела "Калинка-малинка"»
Владимир Осипов — о дубле Алексея Батракова в Лиге чемпионов
Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» дважды забил в ворота немецкого «Штутгарта». Матч в Стамбуле завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Батраков стал первым россиянином, который оформил два мяча в одном матче Лиги чемпионов за последние 10 лет.
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Еще совсем недавно трансфер Алексея Батракова в «Галатасарай» у многих вызывал вопросы, но они отпали очень быстро. Статистика в Лиге чемпионов у бывшего полузащитника «Локомотива» огненная: 4 игры — 4 мяча. Дубль Батракова в Стамбуле привел трибуны в полный восторг.
Причем он забил в самом начале встречи, на 12-й и 15-й минутах, что в итоге решило судьбу всего матча.
После каждого гола Батракова над ареной «РАМС Парк» гремела знаменитая «Калинка-малинка». Батраков мог оформить хет-трик, но в этот раз не повезло, хотя болельщики все равно искупали россиянина в овациях, когда его заменили на 77-й минуте. В итоге именно Алексея признали лучшим игроком матча, и он после финального свистка трогательно признался в любви болельщикам клуба:
«Я тоже вас люблю. Конечно, наши фанаты офигенные».
В данный момент Алексей — самый популярный футболист «Галатасарая», хотя вместе с ним играют такие звезды, как Виктор Осимхен, Лерой Сане и Рафаэль Леау. Россиянин, несмотря на возраст — а ему всего 21 год, — показывает себя зрелым футболистом, считает футбольный аналитик Карантин Клещев:
«Он как-то сразу вписался в команду и не обращает внимания, в турнире какого ранга выступает: нигде не опускается ниже своего уровня, который он демонстрировал и в российском чемпионате, и сейчас за границей».
Среди других матчей Лиги чемпионов, которые были сыграны 3 ноября, по вывеске выделялось противостояние «Атлетико»—«Бавария». Но в этот раз мадридский клуб выдал далеко не самую лучшую игру и уступил 0:2. Самый же невероятный футбольный сценарий в этот раз был написан на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» принимал итальянскую «Рому». Некогда победоносный британский клуб сейчас находится в глубочайшем кризисе, что подтвердил первый тайм, после которого гости вели 2:0.
Казалось, десятое поражение МЮ подряд неизбежно, но случилось настоящее чудо.
Хозяева завелись и смогли перевернуть игру, когда в концовке «Юнайтед» забил третий мяч. Болельщики на трибунах чуть с ума не сошли.
К сожалению, в остальных матчах о какой-то равной борьбе и речи не было. ПСЖ в Испании взял верх над «Вильярреалом» — 6:0. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в основном составе парижан и записал на свой счет еще один матч на ноль в Лиге чемпионов. «Интер» так же в гостях огорчил «Фейеноорд» — 3:0, а «Барселона» с тем же счетом дома — «Астон Виллу».
4 ноября в Лиге чемпионов будет сыграно еще девять матчей, но противостояний топ-уровня, мягко говоря, немного. У больших клубов соперники явно ниже уровнем. «Реал» играет на выезде с греческим клубом АЕК, а «Манчестер Сити» — с «Лейпцигом». Все матчи в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.