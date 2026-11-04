«После каждого гола гремела "Калинка-малинка"»

Среди других матчей Лиги чемпионов, которые были сыграны 3 ноября, по вывеске выделялось противостояние «Атлетико»—«Бавария». Но в этот раз мадридский клуб выдал далеко не самую лучшую игру и уступил 0:2. Самый же невероятный футбольный сценарий в этот раз был написан на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» принимал итальянскую «Рому». Некогда победоносный британский клуб сейчас находится в глубочайшем кризисе, что подтвердил первый тайм, после которого гости вели 2:0.