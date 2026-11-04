IIHF: допуск сборной России по хоккею сопряжен со значительными трудностями
Международная федерация хоккея (IIHF) сохраняет несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Также в IIHF считают, что возвращение российских команд сопряжено со значительными организационными и спортивными трудностями, включая «визовые и въездные требования, меры безопасности и логистические ограничения». Федерация поддерживает диалог с национальными ассоциациями, странами-хозяйками турниров и другими «заинтересованными сторонами».
IIHF называет своими главными приоритетами «безопасность участников и целостность соревнований». Организация пообещала в ближайшие дни «предоставить более подробную информацию».
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. В федерации выразили разочарование решением суда, однако обязались исполнить постановление. Сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России на чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Германии.