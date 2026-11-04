IIHF: допуск сборной России по хоккею сопряжен со значительными трудностями

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. В федерации выразили разочарование решением суда, однако обязались исполнить постановление. Сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России на чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Германии.