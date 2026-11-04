Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортХоккей

IIHF: допуск сборной России по хоккею сопряжен со значительными трудностями

Международная федерация хоккея (IIHF) сохраняет несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Также в IIHF считают, что возвращение российских команд сопряжено со значительными организационными и спортивными трудностями, включая «визовые и въездные требования, меры безопасности и логистические ограничения». Федерация поддерживает диалог с национальными ассоциациями, странами-хозяйками турниров и другими «заинтересованными сторонами».
IIHF называет своими главными приоритетами «безопасность участников и целостность соревнований». Организация пообещала в ближайшие дни «предоставить более подробную информацию».
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. В федерации выразили разочарование решением суда, однако обязались исполнить постановление. Сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России на чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Германии.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент